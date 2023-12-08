亞錦賽／延長賽對日吞敗 觸擊推進沒做好是關鍵

亞洲棒球錦標賽中華隊超級循環賽複賽首戰與日本隊交手，延長賽缺適時一擊以0比1吞敗，總教練郭李建夫表示，10局下的推進沒有做好是關鍵，希望明天先過菲律賓、決賽再打回來。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽今天開打，中華隊首戰與日本隊交手，比賽前半段是投手戰，中華隊先發投手曾仁和4.2局無失分，林詔恩接手1.1局無失分，孫易磊中繼投2局飆速157公里也沒失分，王政浩後援投到10局上失掉1分非責失分。

今天9局打完2隊0比0僵持不下，10局上日本隊靠著丸山壯史安打搶分，10局下中華隊2度推進觸擊戰術都沒有成功，沒能追回分數吞敗。

郭李建夫表示，今天比賽前半段採用比較積極的戰術，延長賽10局上失掉1分，10局下反攻時觸擊推進戰術沒有完全做好，2人出局後拿莫．伊漾的打擊其實打得不錯，只是運氣也沒有這麼好。

今天比賽是投手戰，郭李建夫表示，兩隊的投手群都表現得很好，中華隊的中心棒次其實也都有抓到球路，但擊球沒有確實咬中球心，如果可以再精準一點就可以把球打出去形成安打。

郭李建夫表示，面對低比分的比賽，就是希望可以利用各種方式製造機會，但就差一點點，明天對菲律賓隊比賽先搶勝，決賽遇到日本希望再打回來。中中華隊今晚比賽不敵日本隊，明天與菲律賓隊比賽非贏不可，只要順利擊敗菲律賓，就算形成中、日、韓3隊戰績互咬情形，比較對戰優質率後（TQB）中華隊還是會確定晉級冠軍戰。