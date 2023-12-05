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亞錦賽／賽程遇雨…大巨蛋準時打 台中場延後

聯合報／ 記者藍宗標／台北報導

亞洲棒球錦標賽開打第2天，全台不少地方下大雨，「巨蛋效應」立刻浮現，中午在台北大巨蛋的菲律賓、泰國隊之戰準時開打，同時間台中洲際球場卻因雨勢蓋住大帆布，香港、巴勒斯坦隊之戰延後。不過，仍有球迷一時無法習慣雨天可觀戰，站在大巨蛋外詢問工作人員：「這種天氣會打嗎？」

中華隊前天開幕戰4：0擊敗南韓隊 ，挑戰2連霸順利邁出第1步，昨休兵前往台中，今晚6時半首次和巴勒斯坦交手，推出左投張景淯先發，明天分組賽第3戰對上香港，預料都可輕鬆過關，以分組龍頭晉級8日超級循環賽。

中華隊這兩場比賽都在洲際球場進行，8日才返大巨蛋出賽，對手應是B組實力最強的日本隊，最快當天出現隊史在大巨蛋首轟紀錄。

亞錦賽已有6隊在大巨蛋出賽，客隊都有高評價，菲律賓提前7局以14：4大勝泰國，總教練比納羅用「非常驚豔」形容大巨蛋初體驗，認為場地狀況、聲光效果、看台都很好。日本昨晚首戰巴基斯坦，先發投手加藤三範表示，在這座全新、漂亮、非常好的球場出賽，帶著感激的心情上場。

亞錦賽成棒 張景淯

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