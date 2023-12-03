大巨蛋歷史第一球 王貞治投的

台北大巨蛋歷史性的第一球，昨天由世界全壘打王王貞治投出，為今天亞洲棒球錦標賽揭開序幕，他勉勵中華隊選手，帶著自信站上巨蛋草皮，為了國家、亞洲爭取榮光。

亞錦賽首戰由中華隊出戰南韓隊，總計一萬七千名球迷進場，見證台北大巨蛋歷史時刻。中華民國棒球協會邀約王貞治訪台，昨參觀台北大巨蛋，並由中華棒協理事長辜仲諒駕駛球車載他進場，台北市長蔣萬安、世界棒壘球總會會長法卡利也出席盛會。

王貞治表示，台北大巨蛋花了很長時間才完成，場館高度很高、很漂亮，可能有研究美國和日本巨蛋球場設計，才能達到這個程度，覺得非常感動，感覺比東京、福岡巨蛋都還要更好。王貞治想起卅五年前，東京巨蛋在一九八八年啟用時，自己站在草皮上覺得腳還會抖，相信中華隊選手也是一樣感覺。

因為今天有行程，無法參與大巨蛋首戰，但王貞治勉勵亞錦賽中華隊國手，今天一定要贏南韓，並期待三年後世界棒球經典賽，日本、中華隊可以手牽手打進美國決賽。

辜仲諒表示，卅多年前中華職棒元年開打時，邀請王貞治擔任開球打者，這次台灣棒球再度迎接重要時刻，王貞治也到場見證，「王貞治先生是一位偉大的運動家，時時刻刻關心台灣棒球」。

辜仲諒眼中「偉大的運動家」，他說是對國家、對社會給予正面能量，能指導小孩子及年輕人，「包括我自己。」他從小就認識王貞治，王貞治看著他長大、教導人生的道理，「王貞治對我說，人就是在低潮、打不到球的時候，好好檢討自己。」辜仲諒勉勵中華隊選手，棒球路上難免碰到低潮，「永不放棄」是王貞治給自己最好的人生建議。

亞錦賽今天開打，於台北大巨蛋、台中洲際棒球場、新北新莊棒球場舉辦，開幕戰中華隊推出徐若熙先發，扛下歷史性的第一戰，南韓隊則是由廿一歲右投申憲珉先發。