亞錦賽／台灣棒運轉捩點 王貞治今大巨蛋開球

台北大巨蛋明天就要迎接首場正式賽事，亞洲棒球錦標賽開打，「世界全壘打王」王貞治昨天抵台，今天進行開球儀式，將為大巨蛋投出歷史性第一球，見證台灣棒球的重要時刻。他說，棒球運動有巨蛋是重要的實力轉捩點，期許台灣棒球實力向上提升。

83歲的王貞治昨天在主治醫師陪同下抵台，亞洲棒球總會會長暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒親往機場迎接，並於晚間設宴為王貞治接風洗塵，世界棒壘球總會會長法卡利及數十位亞洲棒球總會執行委員亦齊聚一堂，祝賀台北大巨蛋誕生。

王貞治表示，他等了很久，非常高興可以參加台北大巨蛋的開球儀式，棒球運動有巨蛋是重要的實力轉捩點，巨蛋帶領日本棒球實力愈來愈強，今年在世界棒球經典賽拿到冠軍就是一個很好的結果，現在台灣有了巨蛋，他相信巨蛋可以帶動台灣棒球實力不斷上升。

王貞治強調，台灣有了巨蛋後，在國際賽一定要贏一次，自然就會有自信與尊嚴。如果比賽一直輸，粉絲就會離散，環境造英雄，好的巨蛋可以吸引更多優秀選手參加比賽，他期許台灣順勢提高目標，用不同的態度面對日本、南韓。

辜仲諒致贈王貞治「高風亮節、棒球巨人」金箔竹飾，金色代表吉祥福氣的竹子，象徵王貞治在棒球界屹立不搖的貢獻和偉大的人格。

辜仲諒說，非常榮幸邀請棒球之神王貞治來祝賀華人第一顆「蛋」的誕生，王貞治不只是棒球界的傳奇人物，在亞洲及全世界地位更是舉足輕重，他一直關心台灣棒球，為台灣「拚老命」，希望台灣各方面都能提升。