「國泰航空」63個國家「經濟艙86折」！會員再折2000元，還有萬元機票折抵金

盛夏來臨，國泰航空推出全球63個國家機票優惠的「夏季線上旅展」，目前正在火熱進行中，限時至6月3日！無論是追尋回憶中的難忘旅程，還是渴望探索更多國家，現在正是讀者出發的最佳時機！

圖／國泰航空臉書粉專

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即日起至6月3日，國泰航空提供全球63個航點經濟艙最優86折，商務艙最優93折的超值優惠。您可以前往東京參加夏日祭典，欣賞壯觀的花火大會；在浪漫的巴黎鐵塔前，與摯愛留下美好時刻；或計劃一場南半球的夏日之旅，前往墨爾本和袋鼠親密接觸；亦或是身穿泰服，在曼谷鄭王廟感受泰國文化的獨特魅力；如果您是熱血球迷，不妨前往波士頓芬威球場觀賞精彩比賽！

圖／國泰航空臉書粉專

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除了以上優惠外，會員更有專屬福利。只需在預訂時輸入優惠碼SUMMER24，並滿額訂購指定航點機票達新台幣20,000元，即可再享額外折扣新台幣2,000元！限量優惠僅限首500筆預訂，機會難得，立即行動！

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值得一提的是，5月31日至6月3日的「TTE 台北國際觀光博覽會」，國泰航空也不缺席，現場購買機票及生活選品，當天累積消費達指定門檻即可獲得幸運抽獎資格，最大獎為萬元機票折抵金與20吋行李箱，真的要安排出國了！