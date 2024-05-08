飲料無限喝、珍珠免費加！ 彰化夢幻歐風古堡「蛋撻專賣店」 高CP值下午茶「蛋撻一顆+飲料喝到飽」只要150元

彰化近期熱門話題景點「貝林古堡 菲尼克斯教堂」，不但擁有無敵美麗歐風造景，還販售多種口味的酥脆「彩色蛋撻」，更提供高CP值任選口味「蛋撻一顆+現場無限暢飲」的套餐組合優惠，快來一趟充滿異國情調的古堡朝聖之旅！

圖／IG@kaifeng.tsai提供

貝林古堡從埔心鄉羅厝天主堂旁起家，最新以「菲尼克斯教堂」為名，在埤頭鄉打造簍空雕花的十字架教堂、充滿童趣的彩繪牆、仿舊的歐風古堡花園，令人彷彿走進中世紀的歐洲，每一處都超好拍，還有古生物恐龍蛋造景，更是完全打中小孩的喜好。

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古堡內目前專賣經典的葡式蛋撻，有「原味葡式、炭焙焦糖、北海道鮮奶、抹茶紅豆、養生竹炭和比利時巧克力」共6種口味，除了可以單顆購買，每6顆裝成一禮盒，也可以選購288元、318元、348元的不同口味組合！

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除了購買蛋塔，貝林古堡每人的低消為100元，以兩種優惠組合方式提供消費，可以150元選任1種口味的蛋塔乙顆＋飲品無限喝到飽，只想要喝飲料的民眾，這裡還設有自助飲品區，可以選擇第二種120元飲品喝到飽方案，提供美式咖啡、有糖紅茶、無糖紅茶作為選擇，旁邊還有一桶黑糖波霸珍珠粉圓任您加，光是飲料和珍珠就喝得超滿足！

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貝林古堡．菲尼克斯教堂

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路一段113號（貝林古堡）；彰化縣埤頭鄉斗苑東路1之68號（菲尼克斯教堂）

電話：04-881-0557

營業時間：週二至五11:00-17:00，週六至日10:00-17:00（週一、二公休）