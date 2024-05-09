入住一泊二食只要每人1100元！「天成文旅-繪日之丘」1泊2食爽吃宵夜Buffet

入住一泊二食只要每人1100元！嘉義「天成文旅-繪日之丘」自即日起至6月30日推出「報稅季平日一泊二食」住宿優惠。於5月19日至6月30日期間之周日至周四入住，享經濟客房2200元起、親子溫馨溜滑梯四人房5500元起，每人僅1100元起，包含1晚住宿、免費早餐與宵夜，超級划算趕快預訂衝了啦！

2024-05-09 11:26