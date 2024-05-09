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入住一泊二食只要每人1100元！「天成文旅-繪日之丘」1泊2食爽吃宵夜Buffet
入住一泊二食只要每人1100元！嘉義「天成文旅-繪日之丘」自即日起至6月30日推出「報稅季平日一泊二食」住宿優惠。於5月19日至6月30日期間之周日至周四入住，享經濟客房2200元起、親子溫馨溜滑梯四人房5500元起，每人僅1100元起，包含1晚住宿、免費早餐與宵夜，超級划算趕快預訂衝了啦！
平日一泊二食住宿優惠開賣
現在推出全新平日入住「一泊二食」優惠，晚間8點至10點，即日起至今年12月29日都適用。房客可至繪日咖啡享用自助式宵夜。豐富菜色包括魯肉、肉捲、粉腸、炸排骨肉、主廚砂鍋魚片、苦茶油雞、爆漿包、水果、甜點等，飲品則有泰奶、冬瓜檸檬汁、鮮奶茶，滿足讀者的味蕾與飽腹感，美食饕客絕對能滿意！
專屬茶聚與星空童樂室玩不停
入住的房客還可參加每日下午3點至晚上6點的專屬茶聚活動，爽吃爽喝阿里山高山茶、茶點與現烤鬆餅。同時，星空童樂室提供超過50種古早味零食與糖果，並設有碰碰車、SWITCH遊戲機等，真的是訂到賺到，不要猶豫立刻揪團衝嘉義囉！
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