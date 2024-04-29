繽紛花海美拍！ 雲林秘境花園「多色系百日草」浪漫搖曳 母親節與媽媽一同化身花仙子

迎接即將到來的母親節！ 來一趟雲林的「四湖長春園藝孤挺花園」，擁有各式花樣，不只有孤挺花、純白百合，還有一大片「多色系百日草」浪漫盛開，快為媽媽安排一場親子賞花共遊小旅行吧。

圖／Martin Chen授權

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百日草又名「百日菊」或「火球花」，紅、粉紅、黃、橙、桃紅、白色等花色多樣，且不同顏色代表著不同寓意，紅色為「恆久不變持續的愛」、洋紅色為「繼續的愛」、黃色為「逐日的問候」等

圖／Martin Chen授權

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四湖長春園藝孤挺花園四季都有各式美麗花朵盛開，空曠的戶外區有大片的百日草正交織成五顏六色花海，來這裡讓繽紛的花海療癒身心、漫步欣賞美不勝收景緻，更要為媽媽挑選一束鮮花，表達滿滿祝福心意。

圖／Martin Chen授權

四湖長春園藝孤挺花園

地址：雲林縣四湖鄉保安路87號-對面號

營業時間：08:00-18:00 (入園酌收清潔費50元)