快訊

查到了！攻擊徐巧芯的政府機關IP 來自彰化社頭鄉公所

繽紛花海美拍！ 雲林秘境花園「多色系百日草」浪漫搖曳 母親節與媽媽一同化身花仙子

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Martin Chen授權
圖／Martin Chen授權

迎接即將到來的母親節！ 來一趟雲林的「四湖長春園藝孤挺花園」，擁有各式花樣，不只有孤挺花、純白百合，還有一大片「多色系百日草」浪漫盛開，快為媽媽安排一場親子賞花共遊小旅行吧。

圖／Martin Chen授權
圖／Martin Chen授權

圖／Martin Chen授權
圖／Martin Chen授權

百日草又名「百日菊」或「火球花」，紅、粉紅、黃、橙、桃紅、白色等花色多樣，且不同顏色代表著不同寓意，紅色為「恆久不變持續的愛」、洋紅色為「繼續的愛」、黃色為「逐日的問候」等

圖／Martin Chen授權
圖／Martin Chen授權

圖／Martin Chen授權
圖／Martin Chen授權

四湖長春園藝孤挺花園四季都有各式美麗花朵盛開，空曠的戶外區有大片的百日草正交織成五顏六色花海，來這裡讓繽紛的花海療癒身心、漫步欣賞美不勝收景緻，更要為媽媽挑選一束鮮花，表達滿滿祝福心意。

圖／Martin Chen授權
圖／Martin Chen授權

四湖長春園藝孤挺花園

地址：雲林縣四湖鄉保安路87號-對面號

營業時間：08:00-18:00 (入園酌收清潔費50元)

圖／Martin Chen授權
圖／Martin Chen授權

編輯推薦

母親節 花海 賞花

相關新聞

繽紛花海美拍！ 雲林秘境花園「多色系百日草」浪漫搖曳 母親節與媽媽一同化身花仙子

嫣紅花海美翻！ 雲林賞花秘境「多色系百日草」浪漫搖曳 母親節就讓媽媽變身花仙子

雙北出遊新選擇！安坑輕軌「四大主題市集接續登場，還有50元不限次數搭乘

新北捷運安坑輕軌推出「十四張站站內市集」，讓遊客盡情享受甜點、蔬食、植物和二手市集等四大主題，憑50元銅板購買一日票，當天不限次數搭乘輕軌，暢遊沿線景點，絕佳假日選擇！

360度生態景觀遼望！ 開箱阿里山林鐵「栩悅號」 6大亮點五感體驗，邊賞景邊享用夢幻下午茶

讓人引頸期盼的阿里山林鐵觀光列車「栩悅號」（Vivid Express），將於5/24首航，以生態導覽為主題，標榜視、聽、嗅、味、觸五感體驗，從車廂到服務人員制服，都有整體設計，還有由薰衣草森林、微熱

螢光飛舞太美麗！ 新北「最佳賞螢地圖」攻略 簡直是夢幻動畫場景

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年4月中到5月初是賞螢火蟲的最佳季節，新北市各景區也有不少賞螢秘境，民眾走訪景區美麗山水，傍晚還可欣賞螢火蟲飛舞的美麗身姿。新北市政府觀光旅遊局製作《新北賞螢地圖》攻略懶人包

植栽愛好者注意！2024台灣植物派對「GARDEN PARTY」90個植物品牌進駐，活動冠軍還有3000元

台灣植物派對「GARDEN PARTY」即將於即日起至28日在台中烏日盛大舉行，邀請近90個植物品牌參與，包括「植匠彩葉芋」、「鵡力對蕨」、「宅栽」等，並打造「天然呆萌迷你農場」和「旋轉木馬樂園」，絕對滿足大小朋友的多重期待。

2024澎湖花火節住宿懶人包！海景、打卡系人氣特選 絕美海景浪漫100分

2024的澎湖花火節將於5/2盛大開幕囉 想搶先體驗的旅客也別錯過四月份的試放場～ 想知道欣賞澎湖花火節最佳觀賞地點在哪嗎？ 想尋找不一樣的方式欣賞海上煙火？ 本篇文章將推薦澎湖住宿、澎湖民宿、澎湖包棟 想去澎湖旅遊的你們 最齊全的澎湖住宿推薦就看這一篇懶人包吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。