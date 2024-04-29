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雙北出遊新選擇！安坑輕軌「四大主題市集接續登場，還有50元不限次數搭乘

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／新北捷運公司提供
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新北捷運安坑輕軌推出「十四張站站內市集」，讓遊客盡情享受甜點蔬食、植物和二手市集等四大主題，憑50元銅板購買一日票，當天不限次數搭乘輕軌，暢遊沿線景點，絕佳假日選擇！

圖／新北捷運公司提供
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首先登場是即日起的「甜在心市集」，提供手工達克瓦茲、法式可麗露等精緻手作甜點，接著5/4推出「小老闆 X 二手」市集，讓小朋友體驗做小老闆的樂趣，促進惜福愛物精神，讓假日更有趣味性。

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至於5/25即將推出的蔬食主題市集和6/15的植覺市集，將呈現更多多樣化的美食和植物體驗，讓遊客盡情品味和感受大自然的美好。

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安坑輕軌其實沿線景點豐富多元，包括二叭子植物園、陽光運動公園等，搭配特色美食，適合親子爸媽帶小孩共度愉快時光。另外，新北捷運公司推出獨家「路線風景尺」，更增添趣味性，只要購買三張50元的輕軌一日票，即可獲得其中一款風景尺，還有一日票還可當日不限次數搭乘，絕對要趕快安排出遊了！

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市集 甜點 蔬食

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