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植栽愛好者注意！2024台灣植物派對「GARDEN PARTY」90個植物品牌進駐，活動冠軍還有3000元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台灣第一植物界提供
圖／台灣第一植物界提供

台灣植物派對「GARDEN PARTY」即將於即日起至28日在台中烏日盛大舉行，邀請近90個植物品牌參與，包括「植匠彩葉芋」、「鵡力對蕨」、「宅栽」等，並打造「天然呆萌迷你農場」和「旋轉木馬樂園」，絕對滿足大小朋友的多重期待。

圖／台灣第一植物界提供
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首先入場需購票，不過票價佛系，包含全票200元、半票100元，可線上或現場購票。限定活動期間將舉辦系列趣味競賽，包括「鹿角蕨上板比賽」，冠軍可獲得台灣首屆植物界的專屬購物金3000元。

圖／台灣第一植物界提供
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今年的「GARDEN PARTY」由市集升級為大型植物派對，佔地2千坪的台中國際展覽館舉辦為期三天的植物盛事。特殊植栽還包含泰國彩葉芋、侏儒品種鹿角蕨等，其他還有各種蕨類、捧花與植物等，絕對逛不完。

圖／台灣第一植物界提供
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派對現場不僅有植物、盆器選品、爬蟲守宮，還有小孩適合的「天然呆萌迷你農場」，邀請鵡力對蕨植物園的「笑笑羊、泰迪羊、迷你驢」一起同樂，更狂還有「餵羊奶活動」，小孩會玩瘋，不論是家庭遛小孩或是喜歡植栽的讀者們，都非常適合放風休閒安排假期囉，趕快買票！

圖／台灣第一植物界提供
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2024 台灣第一植物界「GARDEN PARTY」

活動日期：即日起至4/28

活動時間：週五至週六10:00～18:00、週日10:00～17:00

活動地點：台中國際展覽館（台中市烏日區中山路三段1號）

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