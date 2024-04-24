夾到賺到！ 全台首間超萌「黃阿瑪的後宮生活」娃娃機主題店登場 可愛空調毯、購物袋全新周邊商品 貓奴統統帶回家

貓奴們有福了！《黃阿瑪的後宮生活》與 FANFANS 粉粉攜手合作，即日起首間夾娃娃機主題店在台北長春路登場，除了有機台限定商品，店門口、牆上以及機台上，也都佈置了滿滿超可愛的黃阿瑪以及後宮成員們，瑪粉們快來朝聖吧！

圖／《黃阿瑪的後宮生活 X FANFANS粉粉》娃娃機主題店提供

黃阿瑪這回與FANFANS粉粉合作，除了已在台北進駐的「FUN星球親子樂園」，5月起陸續於「沙發馬鈴薯樂園」桃園龍潭聖亭店、鳳山青年旗艦店等三間娃娃機樂園內，特別舉辦期間限定的主題店。

圖／《黃阿瑪的後宮生活 X FANFANS粉粉》娃娃機主題店提供

從門口外觀就可以看到超大黃阿瑪及7位後宮成員等著迎接大家走入店內有黃阿瑪的超大氣偶，與一整區的立牌，還可以看到在天花板掛上氣球裝飾，娃娃機上也裝飾著黃阿瑪與後宮成員的可愛圖像。

圖／《黃阿瑪的後宮生活 X FANFANS粉粉》娃娃機主題店提供

粉絲們有機會從娃娃機機台內，夾到《黃阿瑪的後宮生活》此次與 FANFANS 粉粉合作帶來滿滿可愛的全新限定周邊，包括黑貓SOCLES插畫款及《黃阿瑪的後宮生活》8隻貓咪滿版大頭款式的空調毯、三款不同香味的蒸氣眼罩、黃阿瑪特製提袋，還有多款居家生活用品如芳香消臭噴霧、除溼盒、濕紙巾等等。

圖／《黃阿瑪的後宮生活 X FANFANS粉粉》娃娃機主題店提供

圖／《黃阿瑪的後宮生活 X FANFANS粉粉》娃娃機主題店提供

圖／《黃阿瑪的後宮生活 X FANFANS粉粉》娃娃機主題店提供

隨著主題店登場，後續更接力全台展開店中店：板橋「瘋玩親子樂園」、林口「花枝遊戲 親子食玩樂園」、中壢「食玩天堂親子新樂園」、台中「沙發馬鈴薯樂園」的尊賢旗艦店、南屯大進店、沙鹿東晉店、大里益民店、北屯軍福店等，皆將於5月起陸續合作。

圖／《黃阿瑪的後宮生活 X FANFANS粉粉》娃娃機主題店提供

官方更搶先預告，即將推出的絨毛系列商品，包括招財姿勢黃阿瑪娃娃、手提化妝包、保鮮盒等，通通都將在娃娃機台現身，更多消息可鎖定FANFANS粉粉FACEBOOK粉絲專頁，一同體驗另類的貓咪世界療癒魅力！

圖／《黃阿瑪的後宮生活 X FANFANS粉粉》娃娃機主題店提供

《黃阿瑪的後宮生活 X FANFANS粉粉》親子樂園娃娃機合作主題店

活動期間：即日起至7月21日

活動地點：Fun星球親子樂園(台北市松山區長春路357號)

5月起登場：

沙發馬鈴薯樂園 桃園龍潭聖亭店 (桃園市龍潭區聖亭路172號)

沙發馬鈴薯樂園 鳳山青年旗艦店 (高雄市鳳山區青年路二段)