阿里山林鐵觀光列車5／24首航！開全新路線、客製餐飲

升級版的阿里山林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」，由舊車廂重新彩繪改裝，為台灣森林鐵道全新改裝的第一台觀光列車，今敲定於5月24日啟航，相關遊程即日起正式開賣。可順道入住全新「嘉義福容voco酒店」，二日遊超值價6,999元起。

「栩悅號Vivid Express」為生態導覽型態觀光列車，外觀以稱號「阿里山迎賓鳥」的「栗背林鴝」為概念彩繪而成，藍白色基底，再以黃橘色點綴，同時也是首度擁有360度環繞的「透明駕駛室」。內裝主打大片窗景，搭配台灣火車首度配有八聲道環繞音響配置。5節車廂共有60個席次，包括可供家庭、團體旅客使用的半隱私空間「包廂席」，以及可360度旋轉的「瞭望席」，旅客可從不同的角度觀賞自然美景。

此外，栩悅號還有著五感體驗，包括全程使用導覽耳機，每節車廂皆配有一位專業導覽人員講解阿里山生態，並配有隨車服務人員；餐飲由薰衣草森林選用櫻花、刺蔥、山葵等在地食材，推出「山林限定饗食」，以及微熱山丘客製獨家造型餅乾，打造全台海拔最高的主題式下午茶；車內更利用代表阿里山的「高山茶」及嘉義縣花「玉蘭花」為概念打造專屬香氛。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，全線通車後，栩悅號將進一步推出阿里山開往二萬坪的「獨家路線」，可欣賞到絕美的雲海及晚霞。

栩悅號套裝行程包含營運初期預計停靠導覽梨園寮、交力坪、樟腦寮、竹崎等特色車站，列車也將安排專業導覽人員隨車，講解阿里山林業風貌與林鐵獨具一格的之字型、螺旋形工法，讓遊客快速了解具有世界級特色的森林鐵道。

雄獅旅遊「栩悅號Vivid Express」團體遊程特別依據四季特色設計規劃，主打山線、海線、市區文化及環島鐵道等四大主題，二日遊5,499元起。雄獅更獨家規畫環島鐵道5日遊程，搭乘栩悅號之外，還能搭乘藍皮解憂號、糖鐵、高雄輕軌，以及高鐵、台鐵EMU3000，一次搭乘六大列車。