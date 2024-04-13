恐龍迷集合！ 穿恐龍充氣裝、恐龍圖案服裝 玩劍湖山只要399元

恐龍迷們今天就衝劍湖山！ 劍湖山世界自即日起至5月初的周六、日限定優惠，只要穿著全身恐龍裝或衣服／褲子上有恐龍圖案，即可享優惠票價399元；除了4/13上午11點限定推出「集合啦！恐龍宗親會」之逗趣踩街活動，本週末兩日，特別加碼開放大碗公、龍捲風、大船塢等三項水上設施，可以盡情水陸FUN玩。

圖／劍湖山提供

「恐龍復活節」主題活動正式登場，特別推出期間限定主題表演，下午3點在兒童玩國歡樂金銀島即將上演恐龍實境劇場「恐龍驚魂夜」，讓觀眾體驗驚險刺激的劇情；中午12點40分在飛越恐龍谷前，還將有恐龍掙脫束縛衝向人群，讓民眾能近距離與恐龍合影！還有「酷奇恐龍大集合」的集章活動，以及AR導覽「USeeToGo」帶來新主題「太空龍」，讓太空龍帶你吃U幣玩樂園換好禮。

同步推出假日限定優惠，今（13）日起至5/5期間之周六、日適用（包含5月1日），只要穿著全身恐龍裝或衣服／褲子上有恐龍圖案，本人即可享優惠票價399元；提醒恐龍圖樣需清晰可見，壓印面積需達25公分以上，由現場售驗票人員認定，而衣服上加掛恐龍玩偶、貼紙黏貼恐龍圖樣、頭箍／項鍊／身上刺青／貼身衣物有恐龍圖樣皆不適用本優惠。

圖／劍湖山提供

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此外，六福村自1979年開始營運，逢45周年慶，六福村即日起至6/30推出「六福周年生日快樂」優惠，平假日皆適用，活動期間只要是1979年(民國68年)出生的民眾，需出示本人身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價450元，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元。