聽新聞
test
0:00 / 0:00
夢幻如白雪！ 新北大都會公園逾1.5萬坪「白花三葉草」盛景綻放 美不勝收
新北大都會公園「幸福水漾園區」內，處處可看見上萬朵「白花三葉草」同步綻放，有如草地上覆蓋一片無邊無際的皚皚白雪，主要集中分布於重新橋至中山橋間綠地，分布面積約達1.5萬坪，白花三葉草平均花期為3至4月之間，可能受天候雨量不同而些微差異。
白花三葉草屬豆科植物，多年生匍匐性草本植物，供蜜源濕環境，常見於河濱公園草地。每年一到花開季節，白花三葉草大肆盛放，與熊猴森樂園、幸福水漾園區及辰光橋的相映襯的浪漫景色，美不勝收！
白花三葉草是愛爾蘭的國花，花語為「幸運」和「約定」，其三片小葉喻指「真愛、健康與願望成真」的美妙結合，若有幸看到長出僅萬分之一機率出現的第四片葉子，則代表幸運與幸福美滿即將來臨。
每年一到花開季節，許多部落客和網美都會到這裡拍攝白花三葉草大肆盛放的美照，同時，新北大都會公園內有許多休閒設施，如熊猴森樂園、樂遊天地、親水園區羊咩咩的家、微風運河等，皆可一同賞遊。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言