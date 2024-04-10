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夢幻如白雪！ 新北大都會公園逾1.5萬坪「白花三葉草」盛景綻放 美不勝收

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新北高灘處提供
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新北大都會公園「幸福水漾園區」內，處處可看見上萬朵「白花三葉草」同步綻放，有如草地上覆蓋一片無邊無際的皚皚白雪，主要集中分布於重新橋至中山橋間綠地，分布面積約達1.5萬坪，白花三葉草平均花期為3至4月之間，可能受天候雨量不同而些微差異。

圖／新北高灘處提供
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白花三葉草屬豆科植物，多年生匍匐性草本植物，供蜜源濕環境，常見於河濱公園草地。每年一到花開季節，白花三葉草大肆盛放，與熊猴森樂園、幸福水漾園區及辰光橋的相映襯的浪漫景色，美不勝收！

圖／新北高灘處提供
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白花三葉草是愛爾蘭的國花，花語為「幸運」和「約定」，其三片小葉喻指「真愛、健康與願望成真」的美妙結合，若有幸看到長出僅萬分之一機率出現的第四片葉子，則代表幸運與幸福美滿即將來臨。

圖／新北高灘處提供
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每年一到花開季節，許多部落客和網美都會到這裡拍攝白花三葉草大肆盛放的美照，同時，新北大都會公園內有許多休閒設施，如熊猴森樂園、樂遊天地、親水園區羊咩咩的家、微風運河等，皆可一同賞遊。

圖／新北高灘處提供
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