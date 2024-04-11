海洋玫瑰花、巨版蒲公英！ 台東「鐵花燈之祭」燈海光影迷人 5大主題夢幻點燈至6月底

2024年的澎湖花火節即將震撼登場，各位準備好迎接了嗎？今年最令人期待是澎湖國際海上花火節邀請了國際的煙火團和與航海王25週年合作，共27場場次絕對是不容錯過的盛宴！你可以在陸地上看煙火，當然也可以在海上看煙火。小編為你整合了澎湖花火節包船和澎湖花火節船票資訊。 除了必備的花火節活動資訊外，小編還為大家精心挑選了最棒的海上煙火秀和澎湖景點跳島行程，讓你的澎湖花火節之旅更加難忘獨特！

2024-04-10 11:30