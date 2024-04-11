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海洋玫瑰花、巨版蒲公英！ 台東「鐵花燈之祭」燈海光影迷人 5大主題夢幻點燈至6月底

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台東縣政府提供、翻攝饒慶鈴臉書
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實在太美了！ 台東鐵花新聚落的「鐵花燈之祭」已於4月開跑，以繁花盛宴為主題再度璀璨繽紛，環繞著百年茄冬樹為中心，周遭規畫5大燈飾主題，每晚6點半起點燈4小時，活動將持續至6/25止。

圖／台東縣政府提供
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去年鐵花新聚落市集開張，自耶誕節至今年元宵節，有巨大麋鹿及應景燈飾的美麗景觀讓遊客印象深刻，為延續感動再度推出「2024鐵花燈之祭」，主要分布在閃閃PARK區及鐵花步道，共5大主題：

「生命之樹」：以茄冬樹為主，強調生命起源。

圖／台東縣政府提供
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「玫瑰花海」：強調沁涼海洋及與春日花卉景觀。

圖／台東縣政府提供
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「童話蒲公英」：閃閃PARK小木屋旁放置放大版蒲公英，彷彿置身童話世界。

圖／翻攝饒慶鈴臉書
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「蘆葦浪海」：把太平洋浪花帶入，隨著光影而變化，浪花一波波在夜晚翩翩起舞。

圖／翻攝饒慶鈴臉書
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「花林漫遊」：位在原本漆黑的鐵花村135巷，透過光影設計呈現街道百花奔放美景，讓遊客體驗春天繁花盛開的感動。

圖／翻攝饒慶鈴臉書
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【2024鐵花燈之祭】

展出日期：2024/04/04(四)-06/25(二)

點燈時間：18:30-22:30

展出地點：鐵花新聚落 (導航：閃閃Park)

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