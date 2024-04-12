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下殺機票今日開搶！ 「樂桃」日本單程1890元起 「虎航」全航線999元起

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣虎航、樂桃航空提供
圖／台灣虎航、樂桃航空提供

機票下殺優惠來了！ 台灣虎航趁著參與本次的台北國際春季旅展，同步於線上旅展推出全航線最低單程未稅價999元起的機票，將於4/12上午10點開跑；樂桃航空不輸陣，也宣布於4/12的中午12點開賣，限時兩天，最低可買到飛沖繩單程未稅價1890元起。

虎航和樂桃皆有飛日本沖繩促銷優惠。圖／翻攝Peach Aviation臉書
虎航和樂桃皆有飛日本沖繩促銷優惠。圖／翻攝Peach Aviation臉書

樂桃航空此次「衝一波！春遊限時促銷」優惠將於4/12中午12:00開賣，至4/14晚間23:59截止。可下訂出發日期為4/28至6/30的機票，其中最低價為飛往沖繩，Simple Peach單程未稅票價新台幣1890元起，另還有飛東京單程未稅價2390元起，飛名古屋為2590元起。

圖／翻攝Peach Aviation臉書
圖／翻攝Peach Aviation臉書

台灣虎航因應台北春季旅展推出線上旅展限定優惠，促銷全航線單程未稅只要999元起，連國人最愛的日本線，飛沖繩最低也只要1799元、飛東京和大阪最低只要2099元，促銷期間為4/12上午10:00起至4/15晚間23:59止，可訂購的旅行期間為今年度4/12至10/26。若在旅展期間完成購票者，至旅展台虎攤位出示訂單確認信，加碼送展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，數量有限，送完為止。

2024台北國際春季旅展將於4月12日至15日於台北世貿一館開幕，線上春季旅展同步於明天登場，台灣虎航推出全航線單程999元起優惠。圖／台灣虎航提供
2024台北國際春季旅展將於4月12日至15日於台北世貿一館開幕，線上春季旅展同步於明天登場，台灣虎航推出全航線單程999元起優惠。圖／台灣虎航提供

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