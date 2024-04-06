「鑾駕走到哪」信眾用1神器查GPS追蹤！ 2024「大甲媽祖遶境」9天8夜路線、日期一次看
「大甲媽祖遶境」享譽為台灣人一生一定要做的事！2024大甲鎮瀾宮媽祖於4月5日晚間11時準時起轎，展開9天8夜的遶境行程，從5日中午陸續湧入大量香客，場面浩大、規模壯觀、參與的信眾無數！
若信徒想知道大甲媽祖遶境到哪了？可以透過「大甲媽祖遶境進香即時衛星定位服務」查詢即時位置，或是手機下載「大甲媽祖」App，24小時不間斷的在網路上觀看媽祖遶境進香的盛況。
如果想知道大甲媽祖沿途會經過哪些鄉鎮宮廟的更詳細資訊，也可以在「鎮瀾宮大甲媽進香時程」頁面中找到更多資訊。
2024年大甲媽祖遶境的路線表與路線圖如下：
4月5日 (農曆2月27日) 星期五：晚上十一時起駕。
4月6日 (農曆2月28日) 星期六：駐駕彰化市南瑤宮。
4月7日 (農曆2月29日) 星期日：駐駕西螺鎮福興宮。
4月8日 (農曆2月30日) 星期一：駐駕新港鄉奉天宮。
4月9日 (農曆3月1日) 星期二：上午八時祝壽大典。
4月10日 (農曆3月2日) 星期三：駐駕西螺鎮福興宮。
4月11日 (農曆3月3日) 星期四：駐駕北斗鎮奠安宮。
4月12日 (農曆3月4日) 星期五：駐駕彰化市天后宮。
4月13日 (農曆3月5日) 星期六：駐駕清水區朝興宮。
4月14日 (農曆3月6日) 星期日：回鑾大甲區鎮瀾宮。
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