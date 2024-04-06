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「鑾駕走到哪」信眾用1神器查GPS追蹤！ 2024「大甲媽祖遶境」9天8夜路線、日期一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝大甲鎮瀾宮官方Youtube
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「大甲媽祖遶境」享譽為台灣人一生一定要做的事！2024大甲鎮瀾宮媽祖於4月5日晚間11時準時起轎，展開9天8夜的遶境行程，從5日中午陸續湧入大量香客，場面浩大、規模壯觀、參與的信眾無數！

圖／翻攝大甲鎮瀾宮官方Youtube
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若信徒想知道大甲媽祖遶境到哪了？可以透過「大甲媽祖遶境進香即時衛星定位服務」查詢即時位置，或是手機下載「大甲媽祖」App，24小時不間斷的在網路上觀看媽祖遶境進香的盛況。

圖／翻攝大甲鎮瀾宮官方Youtube
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如果想知道大甲媽祖沿途會經過哪些鄉鎮宮廟的更詳細資訊，也可以在「鎮瀾宮大甲媽進香時程」頁面中找到更多資訊。

圖／翻攝大甲鎮瀾宮官方Youtube
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2024年大甲媽祖遶境的路線表與路線圖如下：

4月5日 (農曆2月27日) 星期五：晚上十一時起駕。

4月6日 (農曆2月28日) 星期六：駐駕彰化市南瑤宮。

4月7日 (農曆2月29日) 星期日：駐駕西螺鎮福興宮。

4月8日 (農曆2月30日) 星期一：駐駕新港鄉奉天宮。

4月9日 (農曆3月1日) 星期二：上午八時祝壽大典。

4月10日 (農曆3月2日) 星期三：駐駕西螺鎮福興宮。

4月11日 (農曆3月3日) 星期四：駐駕北斗鎮奠安宮。

4月12日 (農曆3月4日) 星期五：駐駕彰化市天后宮。

4月13日 (農曆3月5日) 星期六：駐駕清水區朝興宮。

4月14日 (農曆3月6日) 星期日：回鑾大甲區鎮瀾宮。

圖／翻攝大甲鎮瀾宮官網
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