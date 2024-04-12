全新型態百貨「吉祥道」進駐信義區啦！開幕優惠與品牌亮點1次看

為了信義區全新型態的百貨「吉祥道」慶祝開幕，集結萬秀洗衣店、好島集、大吉團等品牌的進駐，融合了台式排檔、生活選物、共享廚房和獨立書店等多樣化空間，強化了世代共融與情感連結。好康還有各種開幕優惠，絕對不能錯過！

圖／吉祥道提供

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號稱信義區全新打造「專賣幸運的小百貨」的吉祥道也進駐多個知名品牌。其中，萬秀洗衣店打造了全台首間旗艦店「萬秀洗濯實驗室」，結合COFFEE LAW打造店中店新型態；而大吉團以厚工創意手路菜為核心，組成「好島集」永續概念店。

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至於「花花小姐」則巧妙地將食用花瓣與甜點結合，帶來新鮮華麗的甜點體驗；「共享廚房」讓民眾一起烹飪、共享食物，增加人與人間的互動交流；「紅氣球書屋」則結合獨立書店的概念，推廣閱讀文化，為吉祥道帶來更多可能性。

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不僅如此，為慶祝吉祥道開幕，將舉辦多樣化的活動，其中包括萬秀洗衣店的萬秀孫x王彩樺的live Podcast，以及作家洪愛珠與龍鳳堂餅舖的對談活動；晚間更有國語作業簿DJ賴皮現場表演，展現多元文化交流的魅力。現場還有限定社群兌換好禮活動，兼具情感連結和趣味性的吉祥道，除此之外，舞台上的不定期live表演，更是吸引眾多人前來共享好運。

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吉祥道確定將於4月13日正式開幕，達永建設於開幕日推出吉祥俱樂部系列活動，邀請國語作業簿DJ賴皮舉辦祝你好運俱樂部串燒之夜、萬秀孫代客洗衣 ft. 保庇天后王彩樺live Podcast、洪愛珠作家與龍鳳堂餅舖主理人對談台北漢餅記憶及限定社群兌好禮活動！

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除開幕日活動外，轉吉、聚吉與吉祥放送為吉祥道常態互動體驗場景，轉吉打造互動裝置牆，轉了就能獲得好運；聚吉則將吉祥道空間佈置多株絕美橘子樹，越數越有吉！吉祥放送則不定期舉辦live Podcast，聽名人聊好運。

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各入駐品牌也將同步推出歡慶開幕活動，來大吉團用餐，於Google商家評論或社群打卡分享可獲得飲料一瓶。虎牌啤酒更加碼響應推出試飲活動，4/13至4/30凡追蹤大吉團及虎牌啤酒IG，即可試飲虎牌冰釀一罐；萬秀洗濯實驗室於4/14前，精緻乾水洗、代洗代烘、所有周邊商品、清酒咖啡享有全面9折；4/13至4/20凡為COFFEE LAW會員可享全品項9折優惠，IG打卡分享全品項飲品現折30元。趕快揪團準備信義區逛起來了！

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