快訊

日職／陽岱鋼返日首安開張了 對巨人二軍3打數2安打

他見超商開賣「2國民小吃」超驚喜 一票人搶買：要變夜市了

陸船翻覆事件影響？金門胡姓士官仍滯陸 陸委會這樣說

4公分厚切炸豬排來了！ 「豚門」快閃270天進駐吉祥道小百貨 4/13開幕半價優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝豚門厚切豬排專門店臉書
圖／翻攝豚門厚切豬排專門店臉書

豬排控快追！ 台灣厚切豬排新星「豚門」進駐信義區吉祥道小百貨，秉持日本職人精神，與對在地食材的尊重與講究，將獻上「4公分厚切炸豬排丼飯」，並歡慶4/13吉祥道開幕首日，凡拍照打卡者，「大盛炸豬排丼飯」半價優惠！

圖／翻攝吉祥道 Jíxiáng dào臉書
圖／翻攝吉祥道 Jíxiáng dào臉書

由達永建商打造的預售屋接待中心「吉祥道」，結合美食、閱讀、選品、生活為概念，一口氣集結30+家品牌、10間門店，成為近期台北信義區的打卡熱點，除了進駐潮流指標萬秀洗衣店、好島集、大吉團、紅氣球書屋等品牌，還有多家美食選擇，包括厚切豬排專賣店「豚門」。

圖／翻攝豚門厚切豬排專門店臉書
圖／翻攝豚門厚切豬排專門店臉書

「豚門」店面坐落於一樓，打造出簡潔精巧的日系空間，設置了L型板前的7席高腳椅座位，以及一張4人座桌位，菜單上僅有「並盛」150公克噶瑪蘭黑豬或究好豬+150公克越光米飯、「大盛」220公克噶瑪蘭黑豬或究好豬+180公克越光米飯及「特盛」350公克究好豬+200公克越光米飯，價格分別是330元、398元、680元，一律採現場候位，不提供訂位。

圖／翻攝豚門厚切豬排專門店臉書
圖／翻攝豚門厚切豬排專門店臉書

圖／翻攝豚門厚切豬排專門店臉書
圖／翻攝豚門厚切豬排專門店臉書

嚴選台灣優質宜蘭噶瑪蘭黑豚、精品豬肉品牌究好豬、宜蘭夢田越光米、富微量元素的陽光富硒蛋等精選食材，製作出「台灣究極炸豬排丼飯」！其中點用「大盛」或「並盛」的客人可選擇肉質細緻帶奶香的噶瑪蘭黑豚、或口感軟嫩純淨甘甜的究好豬，而「特盛豬排丼飯」，則是選用究好豬厚切，先低溫烹調再酥炸，呈現厚達4公分的最佳熟度與完美口感，每日限量8份。

圖／翻攝IG@toun_mon
圖／翻攝IG@toun_mon

歡慶吉祥道小百貨開幕，於4/13當天，凡用餐拍照打卡者，享有「大盛豬排飯」半價優惠(原價398元)，數量有限、售完為止！

豚門厚切豬排專門店

開幕時間：2024/4/13

地址：台北市信義區永吉路17號

電話：02-2711-0117

營業時間：12:00-16:00；17:00-20:00(最後點餐15:00&19:00)

座位數：共11席(板前7席，一桌4席)

編輯推薦

豬排

相關新聞

4公分厚切炸豬排來了！ 「豚門」快閃270天進駐吉祥道小百貨 4/13開幕半價優惠

4公分厚切炸豬排來了！ 「豚門」快閃270天進駐吉祥道小百貨 4/13開幕半價優惠

萊爾富再攜手「薄多義Bite 2 Eat」新推4款超商獨家聯名鮮食！燉飯、義大利麵都入列

超商微波鮮食商品向來是許多忙碌上班族用餐的便利選擇，萊爾富看好名店聯名效應與異國料理商機，自2021年10月開始已三度攜...

小資族福音！7-ELEVEN、全家攜手農業部 有魚有肉「幸福餐盒」只要60元

小資族有福了！7-ELEVEN、全家便利商店與農業部攜手合作，將於4月15日起限量開賣每份售價60元的「幸福餐盒」，採限...

候機不再怕餓了！24hr「90秒拉麵販賣機」進駐桃機一航 網興奮直呼：終於不用當難民窟

候機不再怕餓怕冷！來自美國的「拉麵自動販賣機」進駐桃園機場第一航廈，24小時不打烊，為來往的旅人提供熱騰騰的拉麵暖心暖胃，消息曝光後吸引網友留言，表示「終於想到T1了」、...

米其林4月新入選公布 高雄30年老店「良佳豬腳」進榜

《米其林指南》今天公佈6家位於台北、台中與高雄的新入選餐廳，分別是位於台北的平價小吃「麵鋪」、創新菜「Wok by O'...

福勝亭生日慶來了！限時12天「3款人氣定食169元」 酥脆豬排雞柳魚排統統有

炸雞吃完吃豬排！平價連鎖日式豬排專賣店「福勝亭」迎接生日慶，自4/11起一連推出12天「三款人氣定食169元」的同樂優惠，炸豬排、炸雞柳還是黃金魚排任你選，內用還有白飯、味噌湯、高麗菜絲無限吃！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。