4公分厚切炸豬排來了！ 「豚門」快閃270天進駐吉祥道小百貨 4/13開幕半價優惠

豬排控快追！ 台灣厚切豬排新星「豚門」進駐信義區吉祥道小百貨，秉持日本職人精神，與對在地食材的尊重與講究，將獻上「4公分厚切炸豬排丼飯」，並歡慶4/13吉祥道開幕首日，凡拍照打卡者，「大盛炸豬排丼飯」半價優惠！

圖／翻攝吉祥道 Jíxiáng dào臉書

由達永建商打造的預售屋接待中心「吉祥道」，結合美食、閱讀、選品、生活為概念，一口氣集結30+家品牌、10間門店，成為近期台北信義區的打卡熱點，除了進駐潮流指標萬秀洗衣店、好島集、大吉團、紅氣球書屋等品牌，還有多家美食選擇，包括厚切豬排專賣店「豚門」。

圖／翻攝豚門厚切豬排專門店臉書

「豚門」店面坐落於一樓，打造出簡潔精巧的日系空間，設置了L型板前的7席高腳椅座位，以及一張4人座桌位，菜單上僅有「並盛」150公克噶瑪蘭黑豬或究好豬+150公克越光米飯、「大盛」220公克噶瑪蘭黑豬或究好豬+180公克越光米飯及「特盛」350公克究好豬+200公克越光米飯，價格分別是330元、398元、680元，一律採現場候位，不提供訂位。

圖／翻攝豚門厚切豬排專門店臉書

圖／翻攝豚門厚切豬排專門店臉書

嚴選台灣優質宜蘭噶瑪蘭黑豚、精品豬肉品牌究好豬、宜蘭夢田越光米、富微量元素的陽光富硒蛋等精選食材，製作出「台灣究極炸豬排丼飯」！其中點用「大盛」或「並盛」的客人可選擇肉質細緻帶奶香的噶瑪蘭黑豚、或口感軟嫩純淨甘甜的究好豬，而「特盛豬排丼飯」，則是選用究好豬厚切，先低溫烹調再酥炸，呈現厚達4公分的最佳熟度與完美口感，每日限量8份。

圖／翻攝IG@toun_mon

歡慶吉祥道小百貨開幕，於4/13當天，凡用餐拍照打卡者，享有「大盛豬排飯」半價優惠(原價398元)，數量有限、售完為止！

豚門厚切豬排專門店

開幕時間：2024/4/13

地址：台北市信義區永吉路17號

電話：02-2711-0117

營業時間：12:00-16:00；17:00-20:00(最後點餐15:00&19:00)

座位數：共11席(板前7席，一桌4席)