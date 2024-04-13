「全世界首輛視覺獨角獸變色雙層餐車」登陸台北！游101再爽吃晶華酒店美食
雙層餐車登陸台北啦！台北市政府日前推出了第二台雙層餐車，以全新銀色外觀搭上七彩雷射白設計，成為台北街頭最亮眼新景點，更狂還與台北晶華酒店合作規劃五星級下午茶和豪華晚餐，更新增午餐餐期，讓人一邊品嚐招牌晶華酒店牛肉麵，一邊遊覽台北美景。
首先，該餐車行車路線將途經世界最高的綠建築台北101、被視為史上第一座擁有垂直森林的低碳旋轉建築陶朱隱園，以及國父紀念館、臺北大巨蛋、台北天空塔等人氣景點，非常適合一日遊台北行程。
而餐車號稱為「全世界首輛視覺效果呈現獨角獸般漸層變色的雙層餐車」，日前確認將於4/16正式登場囉，「登場時間」為週二至週日，至少需提前三天至官網預約。
至於車內裝潢則以英式風格，象牙白的車身搭上質感系的水晶藍皮革椅。這款結合了美食、風景和設計的雙層餐車，將為遊客和市民帶來全新的用餐體驗！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言