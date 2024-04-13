「全世界首輛視覺獨角獸變色雙層餐車」登陸台北！游101再爽吃晶華酒店美食

雙層餐車登陸台北啦！台北市政府日前推出了第二台雙層餐車，以全新銀色外觀搭上七彩雷射白設計，成為台北街頭最亮眼新景點，更狂還與台北晶華酒店合作規劃五星級下午茶和豪華晚餐，更新增午餐餐期，讓人一邊品嚐招牌晶華酒店牛肉麵，一邊遊覽台北美景。

圖／台北市政府觀光局

首先，該餐車行車路線將途經世界最高的綠建築台北101、被視為史上第一座擁有垂直森林的低碳旋轉建築陶朱隱園，以及國父紀念館、臺北大巨蛋、台北天空塔等人氣景點，非常適合一日遊台北行程。

而餐車號稱為「全世界首輛視覺效果呈現獨角獸般漸層變色的雙層餐車」，日前確認將於4/16正式登場囉，「登場時間」為週二至週日，至少需提前三天至官網預約。

圖／台北市政府觀光局

圖／台北市政府觀光局

至於車內裝潢則以英式風格，象牙白的車身搭上質感系的水晶藍皮革椅。這款結合了美食、風景和設計的雙層餐車，將為遊客和市民帶來全新的用餐體驗！