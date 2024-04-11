全台唯一「百年梯田」鳶尾花盛開！免費美拍還能支持小農作物
號稱全台唯一百年梯田「新北市石門區的嵩山」目前正迎來壯麗的鳶尾花季。這片梯田被譽為全台唯一擁有梯田鳶尾花的景點，擁有壯觀的五顏六色鳶尾花盛開，勾勒出層層婉蜒的田間線條，絕對是攝影愛好者的夢幻場所。
由於花期主要是為四月民眾更可以利用休假期間前往賞花拍照，感受大自然的美妙，地主大方地開放梯田供民眾免費賞花拍照。
不僅如此，同時在現場也有販賣當地小農種植的白米、黑米和蔬菜等，讓遊客可以帶回家品嚐，也可以支持當地小農的辛勤耕作。
百年梯田石門嵩山不僅免費賞花，而且路寬景美，非常適合全家出遊。梯田的壯麗景觀和多彩的鳶尾花讓人驚嘆，提醒前往的遊客，鳶尾花季預計持續到4月底，計畫前往的朋友務必提早安排行程喔！
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