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流蘇宛如雪花開！ 「新店陽光園區」春日視覺饗宴　迎來浪漫四月雪

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圖：新北市政府水利局／提供
圖：新北市政府水利局／提供

遊客可漫遊新北河濱，在陽光運動運動公園享受悠閒自在春日時光。　圖：新北市政府水利局／提供
遊客可漫遊新北河濱，在陽光運動運動公園享受悠閒自在春日時光。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】正值春日百花綻放時節，走進新店區陽光運動園區裡，可以發現流蘇樹枝頭最近陸續冒出細緻的小白花，遠望如皚皚白雪覆在嫩綠色的枝葉上彷彿大地安排了一場四月雪盛景，帶來清新淡雅的春日氛圍，也為陽光運動園區換上嶄新的樣貌，熱鬧展開一場視覺饗宴。

▲陽光運動公園自行車道旁綠地亦能欣賞到流蘇的芳蹤。　圖：新北市政府水利局／提供
▲陽光運動公園自行車道旁綠地亦能欣賞到流蘇的芳蹤。　圖：新北市政府水利局／提供

流蘇花每年約在3月至4月綻放，因花色潔白似雪並成簇生長，如同白雪覆蓋在樹頭上，因此又有「四月雪」的美名。而流蘇為臺灣原生種低海拔落葉性植物，細長花冠深裂向上綻放，宛如古時仕女服飾之流蘇，因而得名。

▲流蘇花色潔白似雪、成簇生長，如同白雪覆蓋在樹頭上。　圖：新北市政府水利局／提供
▲流蘇花色潔白似雪、成簇生長，如同白雪覆蓋在樹頭上。　圖：新北市政府水利局／提供

近年流蘇樹植株生長情況良好，陽光運動園區兒童遊戲場及自行車道旁綠地皆能欣賞到流蘇的芳蹤，更在花季時換上皎白衣裝，清新而素雅。且其枝幹堅實而耐風，喜歡通風而溫暖多濕的環境，花瓣隨風飄揚，恰如作畫般流溢了一地雪白，白花與綠地相襯，駐足於樹下拍照留念時還能聞到淡雅幽香，著實令人流連忘返，身心靈瞬間得到釋放，在流蘇樹下乘涼仰望藍天之際，感受著流蘇花朵輕拂雙頰的愜意，亦讓人忘卻煩惱。

▲攜家帶眷到陽光運動公園欣賞流蘇，小朋友可在遊戲場遊玩。　圖：新北市政府水利局／提供
▲攜家帶眷到陽光運動公園欣賞流蘇，小朋友可在遊戲場遊玩。　圖：新北市政府水利局／提供

新北市政府高灘地工程管理處表示，陽光運動園區遊憩設施豐富，雪白流蘇花旁即是新店熱門的共融兒童遊戲場，具特色的共融遊具配合園區地形起伏，打造出獨一無二的遊戲區，不論是帶著大小朋友一同探索陽光運動園區豐富的休憩設施，或是坐在流蘇樹下野餐乘涼，欣賞園區風光，在陽光運動園區都能盡情放鬆休憩。

請多利用大眾運輸工具前往賞花，搭乘捷運新店線或小碧潭線，至「小碧潭站」沿環河路人行道步行至湯泉陸橋，即可連接陽光橋到達陽光運動園區。或搭乘公車8、202區、208、208區、248、624、897、905副、913、935、橘1、橘9線，至陽光運動園區站下車後即可到達陽光運動園區。

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