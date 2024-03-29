「紅球計畫」今起現身台南！ 連續10天「10條追球路線」懶人包
快跟上魚頭君追紅球、抽好禮！ 由美國藝術家波希克發起「紅球計畫」，今天起連續10天將現身台南各大景點，台南市政府觀光旅遊局為民眾規劃10條「追球路線」，還有驚喜快閃活動等著民眾打卡抽好禮！
台南市「紅球計畫」10個地點及日期，分別是3月29日風神廟接官亭、30日永樂市場、31日台南公園念慈亭；4月1日成功大學未來館、2日安平古堡、3日台南市美術館2館、4日河樂廣場、5日新化街役場、6日竹溪公園月見橋，以及7日大南門城。
為鼓勵大家3/29~4/7到臺南追球，推出「臺南好球─魚頭君追球記」小活動，民眾在活動期間於「台南旅遊臉書粉絲團」指定貼文按讚，並分享拍到現場「紅球」的照片並留言「#臺南好球」，即可參與抽獎活動，有機會獲得精美的紅球沙灘巾。
●10條追球路線懶人包：
3/29(五) 接官亭(風神廟)，追求意氣風發、升官發財
路線1：接官亭(風神廟)→西羅殿→神農街→海安商圈→水仙宮市場
3/30(六) 永樂市場，追求吃飽睡好、永遠快樂
路線2：永樂市場→大天后宮→祀典武廟→全美戲院→蝸牛巷
3/31(日) 臺南公園念慈亭，追求飲水思源、感念慈恩
路線3：臺南公園(羊蹄甲)→台南祀典興濟宮(虎爺)→大觀音亭→鴨母寮菜市場→吳園藝文中心→台灣首廟天壇(市定古蹟)
4/1(一) 成功大學未來館，追求邁向成功、創造未來
路線4：成功大學未來館→西竹圍之丘→知事官邸(苦楝花)→東菜市→臺灣府城隍廟(國定古蹟)→原台南測候所
4/2(二) 安平古堡，追求永保安康、滿載而歸
路線5：安平古堡→安平開台天后宮→安平老街→漁人碼頭(運河遊船)→大魚的祝福→德陽艦園區→漁光島
4/3(三) 台南美術館2館，追求美感知性、才德兼備
路線6：台南美術館2館→林百貨→台灣文學館→台南消防史料館→台南美術館1館→孔廟→司法博物館
4/4(四) 河樂廣場，追求和樂融融、家庭美滿
路線7：河樂廣場→海安路藝術街→國華街美食→臺南祀典大天后宮→祀典武廟→赤崁樓
4/5(五) 新化街役場，追求欣欣向榮、春風化雨
路線8：新化街役場→楊逵文學館→新化老街→新化武德殿→地瓜生態故事館→新化果菜市場→新化虎頭埤
4/6(六) 竹溪公園月見橋，追求撥雲見月、前途光明
路線9：竹溪公園月見橋→五妃廟→水交社文化園區→黑橋牌香腸博物館→新百祿燕窩觀光工廠
4/7(日) 大南門城(國定古蹟)，追求事事躍進、幸福之門
路線10：大南門城→南門假日花市→開基臨水夫人媽廟→延平郡王祠→臺南市立博物館
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