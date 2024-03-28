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17萬株彩花爭豔！ 3/30登場「溪海花卉農遊趣」必追6大亮點 25米巨型毛毛蟲、一週限定花間遊記打卡聖地

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／溪海花卉農遊趣FB、IG@lilianwang_tw授權
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倒數2天！ 「2024溪海花卉農遊趣-春季展區」將於3/30登場，展出為期一週限定，一口氣帶來17萬株花卉打卡熱點，6大必追亮點裝置，花控們這次絕對不能錯過囉！

圖／IG@lilianwang_tw授權
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2024溪海花卉農遊趣展區，今年以「花間遊記」為主題，結合溪海在地花卉，以彩色海芋為主軸，輔以百合、田園、花海、裝置藝術、農事體驗活動，讓海芋、百合、孤挺花等...超過17萬株豐富多彩的花卉一同爭豔。

圖／IG@lilianwang_tw授權
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除了打造獨一無二的彩色海芋園區，還有「6大亮點裝置」快記下筆記

．巨型裝置「繁花秘境」-穿梭其中來場探險吧

圖／溪海花卉農遊趣FB
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．孤挺花守護星-美麗花海小護士

．百合魔導師-花田裡的智慧精靈

圖／溪海花卉農遊趣FB
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．彩芋空警隊-巡視花田打擊病蟲害

．毛毛蟲展館-巨大毛毛蟲降落溪海守護花田，是首座以桃園保育大紫蛺蝶幼蟲外型打造的毛毛蟲展館

圖／溪海花卉農遊趣FB
圖／溪海花卉農遊趣FB

．異國風情-浪漫巴黎&情定義大利 還能捕捉飛機

圖／溪海花卉農遊趣FB
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現場還有許多有趣的期間限定活動，於3/30開幕當天推出「大腳小腳逛花田」巨偶踩街活動；活動期間於毛毛蟲展館，每個假日皆安排2場花藝體驗DIY，更設有表演舞台，將帶來共計18場精彩演出。

傾力打造最美的花卉園區，無論是和閨蜜好友來個浪漫花海美拍，還是和家人同遊欣賞17萬株美麗的花卉，這裡都是絕佳選擇的夢幻打卡聖地！

圖／IG@lilianwang_tw授權
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2024溪海花卉農遊趣-春季展區 「花間遊記」

活動時間：3/30-4/7 9:00-17:00

活動地點：溪海休閒農業區-桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口

圖／溪海花卉農遊趣FB
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