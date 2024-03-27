平替式賞花！限時1個月的「花旗木秘境」爆炸滿開 加映鮮少人知的超震撼待爆景點

最近高雄越來越多演唱會、表演，不少北部人也開啟了南下的追星之旅。難的一趟下南部，有些人會想多玩幾天，或是多跑幾個點不浪費這趟高鐵票。不過這種時候最尷尬的是什麼？就是沒有交通工具！但是沒關係，因為高雄的輕軌已經成圓啦，一些比較知名的景點都可以搭輕軌抵達。今天甲咪就要帶大家用輕軌來趟高雄二日遊！

2024-03-27 11:01