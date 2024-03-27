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平替式賞花！限時1個月的「花旗木秘境」爆炸滿開 加映鮮少人知的超震撼待爆景點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yiciguo授權
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不說以為是日本！別名「泰國櫻花」的花旗木在全台各地盛開，叢密粉花美景令人眼前為之一亮。位於高雄的「天台山維多利亞公園」自開放以來逐漸成為賞花新景點，每年僅開放一個月的夢幻秘境當然要把握時間朝聖一波。

拍攝點天台山維多利亞公園。圖／IG@yiciguo授權
拍攝點天台山維多利亞公園。圖／IG@yiciguo授權

拍攝點天台山維多利亞公園。圖／IG@yiciguo授權
拍攝點天台山維多利亞公園。圖／IG@yiciguo授權

高雄「天台山維多利亞公園」花旗木滿開，自3/19起到4/21期間開放，得以從新威森林公園旁入口走進賞花區，一睹以往只能隔牆賞花的神祕風采。IGer伊茲分享美圖，該處鄰近「神威天台山」，結合了最大的賞花旗木景點與宗教聖地，一整排的石燈籠也是到訪必看亮點之一，不少網友看到美景都驚豔直呼「花旗木原來這麼美」、「有日系風格」、「以為是在日本」。

拍攝點天台山維多利亞公園。圖／IG@yiciguo授權
拍攝點天台山維多利亞公園。圖／IG@yiciguo授權

拍攝點天台山維多利亞公園。圖／IG@yiciguo授權
拍攝點天台山維多利亞公園。圖／IG@yiciguo授權

拍攝點神威天台山。圖／IG@yiciguo授權
拍攝點神威天台山。圖／IG@yiciguo授權

拍攝點神威天台山。圖／IG@yiciguo授權
拍攝點神威天台山。圖／IG@yiciguo授權

拍攝點神威天台山。圖／IG@yiciguo授權
拍攝點神威天台山。圖／IG@yiciguo授權

此外，伊茲還加碼推薦一個待被挖掘的花旗木景點「諦願寺」，除了有密密麻麻的粉花妝點外，500尊真人大小的羅漢石像放眼望去，看似衝突卻又格外壯觀，令人不禁讚嘆眼前的震撼光景！近日若有到高雄六龜追花記得排進行程裡喔。

拍攝點諦願寺。圖／IG@yiciguo授權
拍攝點諦願寺。圖／IG@yiciguo授權

天台山維多利亞公園

地址：高雄市六龜區新威171號

開放日期：2024/3/19～2024/4/21

開放時間：8:30―17:00

神威天台山

地址：高雄市六龜區三民路81之6號

時間：6:00―17:00

備註：以上照片拍攝日期為3/23

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公園 秘境 美景 花旗木 賞花 高雄旅遊

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