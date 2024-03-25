台中飄雪了！追花夢幻秘境「流蘇花園」下起四月雪 朝聖全台唯一「流蘇花空中步道」大拍網美照

雪之花！位於台中潭子的「流蘇花園」擁有超過千棵的流蘇樹，每到最佳花期就會開出朵朵純白流蘇花，整片望去就好像雪花片片覆於綠植上，不少人看到都直呼「好夢幻的氛圍」、「好像下雪一樣」。

圖／IG@yijiun_lee授權

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愛追花一定要收藏！流蘇樹又稱四月雪，花朵通常呈純白色，遠看有如枝梢積雪因而得名。台中「流蘇花園」便以此花命名，除了園內超過千棵的流蘇樹外，還有「流蘇花空中步道」打造全台唯一能夠近距離欣賞流蘇花的美麗步道。而2024「流蘇花園」花季也自即日起至4/14浪漫開跑，置身白花叢裡如同仙境般寧靜且夢幻，難怪會讓去過的人說「一棵花樹就可以拍很久」。

圖／IG@yijiun_lee授權

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除了主打的雪白流蘇花外，這個月也陸續有錫葉藤、紫藤接力綻放，多處網美景點等著遊客前往探秘打卡。

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想要前去朝聖的朋友注意了！「流蘇花園」採預約制入園，門票每人150元，可抵園內50元消費，如餐點、水果養生醋、選品店等，特別是自製鹽可頌麵包非常值得到訪一嘗喔。

圖／流蘇花園粉專

圖／流蘇花園粉專

流蘇花園

流蘇花季日期：2024/3/15～4/14

營業時間：10:30-17:30

地址：台中市潭子區民族路二段1巷78號

門票：每人150元，可抵園內50元消費

注意事項：入園採預約制，透過Line預約

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