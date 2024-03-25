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春天粉櫻還有她～接力藤花南彰【成美文化園】綻放 賞花別忘拿每日限量小禮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／成美文化園粉專
圖／成美文化園粉專

隨著天氣慢慢變化，花色也是粉紅、又叫泰國櫻的「花旗木」，正在彰化永靖的「成美文化園」裡迎接盛開，有機會一路開到5月，園區更推出花季活動，每日限量遊客可以拿到花季小禮許願；花期剛好遇上清明連假，正好出門走走，快放入小旅遊清單裡吧！

圖／成美文化園粉專
圖／成美文化園粉專

原生於泰國、東南亞地區，喜歡高熱環境的花旗木，又叫泰國櫻，從3月開始就可以看到她開花，花期接在山櫻花之後、一路可到5月，是中南部熱門的景觀樹木，也是「成美文化園」中3、4月裡大家追逐的焦點。正好接在錫葉藤後盛開的花旗木，花瓣盛開後隨風落下，宛如一場粉紅陣雨，園區邀請大家來赴這場春日裡的浪漫盛會，帶走滿滿粉紅泡泡的回憶。

圖／成美文化園粉專
圖／成美文化園粉專

成美文化園區更是推出「成美花季－粉紫共舞」活動，3、4月間，每天前50位入園的遊客，都能拿到專屬的限量小禮，3月以錫葉藤(許願藤)為主題，可以獲得紫色許願帶，綁在藤花上許下願望和夢想；4月則以花旗木為主角，拿到的是明信片，把春天的粉色記憶帶回家好好珍藏；接下來要登場的清明連假，如果還沒有安排旅遊計畫，不妨到成美文化園區走走，捕捉不一樣的春日美景。

圖／成美文化園粉專
圖／成美文化園粉專

成美文化園

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

服務專線：04-8221199

圖／成美文化園粉專
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成美文化園 東南亞 花旗木 連假 錫葉藤

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