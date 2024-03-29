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全台國家森林遊樂區推薦！沿著步道親近山林，讓大自然療癒身心

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@ariel.linyu、@chong_wei_yi
圖／@ariel.linyu、@chong_wei_yi

台灣擁有豐富的自然資源，除了有10座國家公園之外，各地還有許多的國家森林遊樂區可以親近大自然。想要在假日出門踏青時，就可以到森林遊樂區走走，沿著園區內規畫好的步道，親近山林，飽覽美景，讓大自然療癒平時緊繃的身心。

全台國家森林遊樂區推薦

太平山國家森林遊樂區

圖／@yihsuanwu108
圖／@yihsuanwu108

惟於宜蘭的太平山國家森林遊樂園區擁有豐富的森林資源，園內可見檜木、台灣山毛櫸等珍貴樹種，除了保有原始林相之外，也有規劃茂興懷舊步道、翠峰湖環湖步道、檜木原始林步道等路線可供遊客親近山林。園區內的太平山莊也有提供住宿服務，如果想要多花一點時間探索整個園區，或是沐浴在山林之間，也可以選擇在此住上一晚。

圖／@yihsuanwu108
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地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

開放時間：週一～五 6:00-20:00、週六、日 4:00-20:00

連絡電話：039 809 619（售票處）

觀霧國家森林遊樂區

圖／@jerry.lin218
圖／@jerry.lin218

觀霧國家森林遊樂區內規畫了許多步道，包含觀霧瀑布步道、榛山步道、檜山巨木群步道等，不同路線的步道分別可以觀賞到瀑布、聖稜線、檜木林等自然景觀，可以根據自己的時間、體力選擇適合的路線，一邊運動、一邊欣賞美景。

圖／@jerry.lin218
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地址：苗栗縣泰安鄉梅園村8鄰觀霧1-3號

開放時間：8:00-17:00

連絡電話：037 272 917

大雪山國家森林遊樂區

圖／@tonywu63
圖／@tonywu63

大雪山國家森林遊樂區的佔地遼闊，四季有不同的自然美景可以欣賞，春季可以看到櫻花綻放，夏季可以飽覽盎然綠意，秋季可以欣賞紅楓，冬季有機會可以看到雪景。此外，大雪山還有木馬道、天池步道、埡口觀景步道、雪山神木步道等園區步道，沿途也可以觀賞到不同的景觀，親近大自然。

圖／@sunnylovetravel_
圖／@sunnylovetravel_

地址：台中市和平區雪山路18號

開放時間：6:30-17:00

連絡電話：04 2587 7901

阿里山國家森林遊樂區

圖／@ariel.linyu
圖／@ariel.linyu

位於嘉義的阿里山森林遊樂區以日出、雲海、神木、森林小火車著稱，到了櫻花季，還會開滿吉野櫻，吸引許多人上山賞花。園區內有許多參天檜木林立，漫步其中，除了可以吸收芬多精之外，也能夠讓身心沐浴在森林浴之中，讓心情放鬆下來。不論是步行，或是搭火車，都能夠在山林之間享受自然的懷抱。

圖／@ariel.linyu
圖／@ariel.linyu

地址：嘉義縣阿里山鄉59號

開放時間：全年24小時開放

連絡電話：05 267 9917（白天）、05 267 9715（夜間）

藤枝國家遊樂區

圖／@ya_weno
圖／@ya_weno

有著「小溪頭」之稱的藤枝國家森林遊樂區位於高雄，過去曾經是京都大學的實驗林，因此留下了柳杉、日本扁柏等樹種。園區內的步道規劃完善，有秋海棠步道、雲杉步道、西施花步道等，在吸收森林芬多精的同時，花季期間還能夠在健行途中賞花，飽覽周圍的自然美景。

圖／@carideeq
圖／@carideeq

圖／@carideeq
圖／@carideeq

地址：高雄市桃源區寶山巷150號

開放時間：8:00-17:00

連絡電話：07 689 3118

雙流國家森林遊樂區

圖／@chong_wei_yi
圖／@chong_wei_yi

雙流國家森林遊樂區內最著名的就是高約20公尺的「雙流瀑布」，流洩而下的瀑布相當壯觀，在瀑布附近還可以吸收負離子，沿著園區內的瀑布步道走到最後就能抵達。除此之外，園內還有不同難易度的步道，如果是新手可以從瀑布步道、白榕步道開始，平時有運動的話也可以嘗試路程比較嚐的沿山步道、帽子山步道等。

地址：屏東縣獅子鄉丹路2巷23號

開放時間：8:00-17:00

連絡電話：08 870 1393

知本國家森林遊樂區

圖／@hike.navimountains
圖／@hike.navimountains

位於台東的知本國家森林遊樂區佔地一百多公頃，園區內有豐富的自然生態，也規劃了許多豐富的設施，除了有景觀步道、森林浴步道、好漢坡步道等路線可以走之外，還有設置了水流腳底按摩、吊索橋、溫泉休憩小棧等各式休閒設施，適合帶著孩子一起親近大自然、在自然環境之中盡情玩耍。

圖／@hike.navimountains
圖／@hike.navimountains

地址：台東縣卑南鄉龍泉路290號

開放時間：7:30-17:00

連絡電話：08 951 0961

延伸閱讀>>森林系餐廳推薦｜盤點8間藏在森林中的餐廳！山城秘境的老宅、童話森林的玻璃屋

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森林遊樂區 步道 瀑布

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