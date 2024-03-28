快訊

寶林茶室食安風暴 代班廚師依食安法、過失致死等罪嫌送辦

桃園人連假衝了！用3000發煙火秀打開「台茂兒童節」 連3日市集吃爆「逾30款爆紅美食」 小孩放電嗨玩超大公園

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

下週將迎來4月連假，安排好怎麼玩了嗎？桃園「台茂購物中心」為兒童節打造一系列活動，超絢爛煙火秀、超人力霸王、網紅美食市集和兒童遊戲場一次滿足，小朋友放電、大朋友放鬆，最Chill連假一站式玩好玩滿。

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

桃園人連假提案請收！兒童節連假即將到來，桃園「台茂購物中心」搶商機推出系列有趣活動邀民眾來同樂，4/4晚間7:45起，將釋放時長約5分鐘且超過3,000發的耀眼煙火，隔日4/5下午3點則有小朋友界頂流「超人力霸王布雷薩&阿斯加隆見面會」，當日購買系列商品滿1,000元即贈合拍券一張，限量40張。

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

此外，假期裡當然少不了各式美味佳餚，台茂兒童節連假市集將於4/5、4/6、4/7連續三日開跑，齊聚各式攤位和人氣餐車，韓式炸雞、造型雞蛋糕、彩色地瓜球、花生大腸便當等多種IG爆紅美食及可愛療癒小物逛到飽。

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

除了上述焦點活動外，占地5,500坪的台茂公園更能讓小朋友放放電，全台最高巨型攀爬繩網、繽紛彩虹攀岩、蜘蛛攀爬網，就連盪鞦韆都多達4種類型。而室內也有小孩最喜歡的彩色棉花糖、兒童節限定彩繪、氣球達人秀、親子樂園卡通尼等，滿滿活動一站式全解鎖，桃園人衝就對了！

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

台茂購物中心【兒童節連假】系列活動資訊

兒童節煙火秀：4/4 19:45-19:50

超人力霸王布雷薩&阿斯加隆見面會：4/5 15:00-15:40（本活動若遇雨將移至館內，舉辦詳細地點活動當日於FB公告）

兒童節連假市集：4/5、4/6 15:00-20:30；4/7 15:00-19:30

粉絲專頁：https://www.facebook.com/taimall.tw

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

編輯推薦

IG 兒童節 市集 購物中心 連假 雞蛋糕

相關新聞

桃園人連假衝了！用3000發煙火秀打開「台茂兒童節」 連3日市集吃爆「逾30款爆紅美食」 小孩放電嗨玩超大公園

下週將迎來4月連假，安排好怎麼玩了嗎？桃園「台茂購物中心」為兒童節打造一系列活動，超絢爛煙火秀、超人力霸王、網紅美食市集和兒童遊戲場一次滿足，小朋友放電、大朋友放鬆，最Chill連假一站式玩好玩滿。

17萬株彩花爭豔！ 3/30登場「溪海花卉農遊趣」必追6大亮點 25米巨型毛毛蟲、一週限定花間遊記打卡聖地

17萬株彩花爭豔！ 3/30登場「溪海花卉農遊趣」一週限定 必追6大亮點穿梭繁花巨型裝置、漫步花間遊記打卡聖地

台北福華飯店慶40週年廣發召集令！ 尋找1984年婚宴新人、紀念日最佳男女主角

台北福華大飯店推出尋人啟事公告！即將在6月歡度40週年的台北福華，召集在1984開幕當年，曾經來舉辦婚宴或紀念日的客人們，邀請大家再次復刻記憶中的美好，一起回憶當年。

韓國既視感！北捷引進「韓國電聯車」內裝曝光 6大亮點搶先看 預計「這年」驗收上路

在台北打卡韓國地鐵！台北捷運於「2024智慧城市展」釋出新消息，宣布已採購「韓國樂鐵電聯車」加入北捷營運行列，車型與車廂內景曝光，濃濃的韓國地鐵味彷彿秒飛首爾，加碼搶先盤點「新款列車6大亮點」一次看！

清明機票下不了手？ 鎖定「航空特惠出清」 飛日本最低1萬1有找

【文・ttn網路編輯】 今年上半年還有3個節日可以透過請假攻略放大假期，清明連假請3天就可以休9天，加上日韓賞櫻季加持，旅遊買氣相當旺盛。以4/1出發已訂購的中位數票價來看，東京、大阪票價約落在2萬

來帛琉就領「獎勵金250美元」！迎接華航4月1日起直飛增班

在疫情期間，帛琉曾是台灣民眾唯一可透過旅遊泡泡前往的目的地，並透過疫苗觀光打響名號，此後華航開啟台北–帛琉直飛航線，僅3.5小時航程即可抵達世外桃源，帛琉持續以世界級珍貴海洋資源、潛水天堂，持續吸引民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。