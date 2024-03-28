桃園人連假衝了！用3000發煙火秀打開「台茂兒童節」 連3日市集吃爆「逾30款爆紅美食」 小孩放電嗨玩超大公園

下週將迎來4月連假，安排好怎麼玩了嗎？桃園「台茂購物中心」為兒童節打造一系列活動，超絢爛煙火秀、超人力霸王、網紅美食市集和兒童遊戲場一次滿足，小朋友放電、大朋友放鬆，最Chill連假一站式玩好玩滿。

圖／台茂購物中心粉絲頁

桃園人連假提案請收！兒童節連假即將到來，桃園「台茂購物中心」搶商機推出系列有趣活動邀民眾來同樂，4/4晚間7:45起，將釋放時長約5分鐘且超過3,000發的耀眼煙火，隔日4/5下午3點則有小朋友界頂流「超人力霸王布雷薩&阿斯加隆見面會」，當日購買系列商品滿1,000元即贈合拍券一張，限量40張。

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此外，假期裡當然少不了各式美味佳餚，台茂兒童節連假市集將於4/5、4/6、4/7連續三日開跑，齊聚各式攤位和人氣餐車，韓式炸雞、造型雞蛋糕、彩色地瓜球、花生大腸便當等多種IG爆紅美食及可愛療癒小物逛到飽。

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除了上述焦點活動外，占地5,500坪的台茂公園更能讓小朋友放放電，全台最高巨型攀爬繩網、繽紛彩虹攀岩、蜘蛛攀爬網，就連盪鞦韆都多達4種類型。而室內也有小孩最喜歡的彩色棉花糖、兒童節限定彩繪、氣球達人秀、親子樂園卡通尼等，滿滿活動一站式全解鎖，桃園人衝就對了！

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台茂購物中心【兒童節連假】系列活動資訊

兒童節煙火秀：4/4 19:45-19:50

超人力霸王布雷薩&阿斯加隆見面會：4/5 15:00-15:40（本活動若遇雨將移至館內，舉辦詳細地點活動當日於FB公告）

兒童節連假市集：4/5、4/6 15:00-20:30；4/7 15:00-19:30

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