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這片海有少女心！澎湖「夢幻粉紅海」開始了 朝聖時切記「6不」勿破壞
神級粉紅沙灘在澎湖！有如童話故事中才會出現的絕美景色「粉紅色沙灘」再度現身澎湖，在清澈無汙染的海域中才能見到的罕見美景，完全純天然，藍天白雲加上粉紅海水，夢幻值爆表！但若欲前往朝聖記得遵守這「6不」。
位於澎湖縣西嶼鄉這片令人少女心爆發的稀有「粉紅海」是因珊瑚產卵而呈現的自然美景，每年農曆3月前後是珊瑚產卵的季節，粉紅珊瑚卵與清澈海水融為一體，造就了這幅「粉紅海景」，彷彿周遭都自帶了粉紅泡泡。務必注意的是，為保護如此珍貴的自然景緻，朝聖時切記「不觸碰、不餵食、不干擾海洋生物體、不使用非環保防曬乳、不破壞資源、不留下垃圾」，禁止下海干預珊瑚產卵進行破壞行為。
根據當地店家分享，珊瑚產卵期約3至4個月，隨著不同地方會有不同的產季，以「七美海域」為例，去年大約是在5月期間出現。
澎湖粉紅海
位置：澎湖縣西嶼鄉（跨海大橋西嶼段下面的海邊）
注意事項：保護海洋資源請遵守「不觸碰、不餵食、不干擾海洋生物體、不使用非環保防曬乳、不破壞資源、不留下垃圾」、禁止下海干預珊瑚產卵
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