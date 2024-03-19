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空中飛人必追！ 遊日本「3大航空機票優惠」懶人包 加碼日航國內線免費送

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

熱愛日本旅行的空中飛人別錯過了！ 3家航空公司瞄準一級戰區優惠齊發，酷航飛東京3,188元起、虎航福島線2,399元起、樂桃飛東京2,390元起今晚開搶，再加碼日本國內線免費搭乘機會，快筆記！

●酷航

圖／酷航提供
圖／酷航提供

新加坡低成本航空酷航推出機票促銷活動，桃園飛新加坡單程預估最低票價2,388元起，桃園飛首爾2,588元起，桃園飛北海道3,588元起，售票期間自2024/3/19上午10：00至3/25，適用期間依航線有所不同，計畫出國的民眾可把握機會！

●台灣虎航

台灣虎航示意圖。圖／聯合報系資料照
台灣虎航示意圖。圖／聯合報系資料照

台灣虎航18日宣布，4/2開航桃園-福島航線，日本航點也增加至19個，為慶祝新航線銷售，台灣虎航於即日起推出單程未稅2,399元起的開賣促銷價，搭乘日期為2024/4/2起至10/26止；桃園-福島航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT752，每周二、五的上午7:40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT753，每周二、五的下午12:30自福島機場起飛。

●樂桃航空

圖／樂桃航空提供
圖／樂桃航空提供

樂桃航空推出「遊日無季限SALE」優惠，包括台北-東京單程2,390元起、台北-名古屋單程2,590元起，上列價格不另收取燃油特別附加費用，但須另繳機場稅等費用，今天(19日)晚間20時起開搶，至3/21晚間23時59分為止，適用優惠機票期間為4/3到6/30。

●日本航空

圖／日本航空提供
圖／日本航空提供

日本航空(Japan Airlines)推出買國際航班免費送國內航班優惠，於3/21以前，訂購日航(JAL)國際航班，可享最多2程免費日本國內航班服務，出發日期為5/13至6/30期間，想一次過多個日本城市的朋友就可以考慮，不過須注意的是，免費國內航班須與國際機票同時訂購並出票，票價詳情依官網所見。

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