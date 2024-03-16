日本「吉卜力公園」開放魔女之谷了！魔女宅急便、霍爾的移動城堡場景與周邊1次看
2024年日本的吉卜力公園是極受矚目的旅遊景點之一，擁有五大主題區域。在2022年底後陸續開放了青春之丘、吉卜力大倉庫、DONDOKO之森和怪物之里，現在終於迎來了最後一個區域——魔女之谷，將在3月16日正式開放。魔女之谷是眾多粉絲期待已久的地方，重現了《魔女宅急便》和《霍爾的移動城堡》等經典場景，包括琪琪麵包店、霍爾的城堡以及蘇菲的帽子店等。
魔女之谷是吉卜力公園中最大的區域，結合了《魔女宅急便》、《霍爾的移動城堡》和《安雅與魔女》等三部作品的元素。這裡有遊樂設施、餐廳和休息區域，其中最引人注目的是高達20公尺的霍爾的城堡建築，讓人看了不禁心動。
除了魔女之谷外，還有琪琪麵包店和蘇菲的帽子店等場景，逼真地重現了木造建築、麵包店內部以及帽子店的情景。遊客可以在這裡購買麵包、糖果罐等紀念品，感受彷彿置身於吉卜力世界中的奇妙體驗。
吉卜力公園實行預約制門票，沒有當日購票服務。目前提供三種票券，其中最基本的散步券包括參觀青春之丘、Dondoko之森、幽靈之里和魔女之谷等四個區域，還可使用餐廳、商店和部分遊樂設施（需另行付費）。
吉卜力公園
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