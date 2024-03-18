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「德威航空」特價機票最低560元起直飛首爾、濟州與大邱！輸入折扣碼最高8折起

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／德威航空官網
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要衝韓國趁現在！德威航空宣布，即日起開放特價機票預售，限量銷售，最低票價為560元起，可直飛首爾、濟州、大邱等韓國三大城市，趕快刷票看看優惠票價吧。

圖／德威航空官網
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出發地點可從台北桃園國際機場，或從台中、高雄都有航班，也可矣直達首爾（仁川機場），可使用即日起至10月26日。現在還有限定專屬折扣碼，結帳輸入「TWKOREA」，單程或來來回最高可享8折起。不過即日起預售特價票價異動，須注意使用限制哦。

圖／德威航空官網
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特價機票價格會依據預售時的匯率變動，並根據航線的營業政策，在特定日期可能無法使用該優惠，請旅客注意。此外，取消預訂時可能會產生手續費，敬請確認相關規定。

圖／德威航空官網
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值得一提的是，特價機票僅能透過德威航空官方網站 (m.twayair.com)、手機版官網及APP進行預購。對於預訂國際航線的機票，如未取消預約並未搭乘該航班，將酌收No Show手續費，請務必留意相關規定。更多優惠請上官網查詢。

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