最低5543元！星宇航空「全航線促銷」悄開跑 「這三航點」驚喜價曝光
精品航空機票促銷！星宇航空「全航線」促銷悄開跑，飛澳門來回含稅最低5,543元起，東南亞萬元有找，飛熊本也只要9,000元出頭，本次促銷活動截止到3/21。
「星宇航空」推促銷了！多位機票達人於臉書分享新訊，即日起至3/21，星宇航空悄悄祭出「全航線」優惠機票，根據達人賴導機票快報分享，澳門、東南亞和舊金山等航點機票促銷價最有競爭力，如台北飛澳門5,543元、台中飛澳門6,346元；東南亞航線包含曼谷、河內、峴港、馬尼拉、吉隆坡統統萬元有找；而舊金山來回則是26,044元，推薦給有計畫出國的朋友。
本次星宇促銷出發日期自即日起至9/30，而針對國人最愛旅遊地日本航線，達人指出，促銷低價大多集中在5月日本黃金週，其餘日期會稍貴一些，其他大部分航點在4到6月期間都有優惠好價。
星宇航空 全航線促銷
促銷期間：即日起～3/21
出發日期：即日起～9/30
推薦航線參考：（由賴導機票快報整理分享）
台北－澳門 5547元
台中－澳門 6346元
台北－胡志明市 7287元
台北－克拉克 5827元
台北－宿霧 6357元
台北－檳城 9858元
台北－熊本 9080元
台北－福岡 10882元
台北－大阪 12820元
台北－東京 12863元
台北－仙台 12477元
台北－舊金山 26044元
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