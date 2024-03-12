快訊

1歲男童遭保母凌虐致死 兒盟董事長親上火線鞠躬道歉：我們非常非常痛

好神！南投百年土地公廟頭牙夜「疊聖筊」陰陽交疊 專家：大吉之兆

飛機上的救命學！羽田機場日航事故的調查與啟示

最低5543元！星宇航空「全航線促銷」悄開跑 「這三航點」驚喜價曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星宇航空提供
圖／星宇航空提供

精品航空機票促銷！星宇航空「全航線」促銷悄開跑，飛澳門來回含稅最低5,543元起，東南亞萬元有找，飛熊本也只要9,000元出頭，本次促銷活動截止到3/21。

圖／星宇航空提供
圖／星宇航空提供

「星宇航空」推促銷了！多位機票達人於臉書分享新訊，即日起至3/21，星宇航空悄悄祭出「全航線」優惠機票，根據達人賴導機票快報分享，澳門、東南亞和舊金山等航點機票促銷價最有競爭力，如台北飛澳門5,543元、台中飛澳門6,346元；東南亞航線包含曼谷、河內、峴港、馬尼拉、吉隆坡統統萬元有找；而舊金山來回則是26,044元，推薦給有計畫出國的朋友。

經小編實測，台北飛澳門來回含稅最低5,543元起，且含23kg託運行李額。圖／摘自星宇航空官網
經小編實測，台北飛澳門來回含稅最低5,543元起，且含23kg託運行李額。圖／摘自星宇航空官網

圖／星宇航空提供
圖／星宇航空提供

本次星宇促銷出發日期自即日起至9/30，而針對國人最愛旅遊地日本航線，達人指出，促銷低價大多集中在5月日本黃金週，其餘日期會稍貴一些，其他大部分航點在4到6月期間都有優惠好價。

圖／星宇航空提供
圖／星宇航空提供

星宇航空 全航線促銷

促銷期間：即日起～3/21

出發日期：即日起～9/30

推薦航線參考：（由賴導機票快報整理分享）

台北－澳門 5547元

台中－澳門 6346元

台北－胡志明市 7287元

台北－克拉克 5827元

台北－宿霧 6357元

台北－檳城 9858元

台北－熊本 9080元

台北－福岡 10882元

台北－大阪 12820元

台北－東京 12863元

台北－仙台 12477元

台北－舊金山 26044元

編輯推薦

星宇航空 機票 澳門 舊金山 航線

相關新聞

最低5543元！星宇航空「全航線促銷」悄開跑 「這三航點」驚喜價曝光

星宇航空「全航線」促銷悄開跑，飛澳門來回含稅最低5,543元起，東南亞萬元有找，飛熊本也只要9,000元出頭，促銷截止到3/21。

紫色風暴來襲！ 快拍6處「紫色花海秘境」 巨龍淡紫麝香木最新亮點、浪漫紫藍色錫葉藤也很迷人

紫色風暴來襲！ 6處「紫色花海秘境」必追 美拍巨龍淡紫麝香木、浪漫紫藍色錫葉藤也很迷人

「台版大峽谷」總盤點！全台「4處峽谷秘境」朝聖清單快收藏 「限定版超級秘境」現身了

台灣這些大峽谷你都知道嗎？除了苗栗火炎山擁有「台版大峽谷」的美名外，全台還有3處峽谷秘境被列入「台版大峽谷」的超級景觀中，由北而南一次盤點，不用...

2024全台豪華露營推薦！囊括北中南各地「10大豪華露營區」

新的一年2024已展開，還未去過露營 又或是已經體驗過露營的你～ 有參與過網美、浮誇風格的豪華露營行程嗎？ 本篇文章涵蓋了超奢華豪華露營推薦 將所有一泊多食、附體驗行程的豪華露營區 和最適合新手入門的豪華露營推薦介紹給你！ 快來揪親朋好友、全家大小一起來玩吧～

訓練家湧入台南！ 《POKEMON GO》抓寶人潮熱絡不絕 「皮卡丘遮陽帽」也搶手

訓練家湧入台南！ 《POKEMON GO》抓寶人潮熱絡不絕 「皮卡丘遮陽帽」也搶手

全台海拔最高的拉麵店！ 南投粉紅櫻相伴「星嵐拉麵」一周限定3天 賞櫻邊吃拉麵 視覺味覺雙饗宴

全台海拔最高的拉麵店！ 粉紅香水櫻相伴「星嵐拉麵」 櫻花樹下吃拉麵超享受 還能眺望日月潭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。