這畫面比韓劇還美！超夢幻賞櫻景點曝光 浪漫花海清單必須蒐藏

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國櫻花季就在眼前，包括首爾、釜山、濟州都有許多賞櫻景點，隨著風起飄落漫天的櫻花花瓣，更是令人神往，這些比韓劇還美的畫面，都吸引遊客奔赴前往，拍攝浪漫壯觀的櫻景。

每年3月底至4月，是韓國賞櫻時期，2024年相較往年早1至7天開花，南端的濟州島預計在3/22至3/24之間可以看到櫻花開，依序是釜山3/22至3/27，首爾則約莫在4/3可看到櫻花綻放的景象，而櫻花滿開期大約會在開花後的一週，除了花海之外，人海也不可小覷，是季節限定的壯麗景觀。

【首爾賞櫻勝地】

★ 汝矣島漢江公園

▲汝矣島漢江公園可野餐、賞花。 圖：shutterstock／來源

位於首爾正中心的漢江公園，鄰近地鐵5號線汝矣島渡口站，是常出現在韓劇中的景點，因汝矣島對國際觀光客來說甚為知名，每到櫻花季都是人山人海的景象；此地適宜野餐，可享受點外送炸雞在櫻花樹下開吃的樂趣，感受韓國限定的賞花之樂。

★ 石村湖

▲沿著湖濱漫步，是石村湖賞櫻的浪漫之處。 圖：shutterstock／來源

蠶室站的石村湖栽植了上千棵櫻花樹，每年都會舉辦「石村湖櫻花節」，節慶期間有舞台表演、文化體驗、攝影展、美食品嘗等，讓遊客們一起感受繽紛春日的氣息。石村湖賞櫻的特色在於湖畔櫻景的浪漫，繞湖散步時，可同步欣賞近景、遠景的櫻花，可以安排較長的時間慢慢享受，鄰近的樂天世界可作為順遊景點。

【釜山賞櫻勝地】

★ 鎮海

▲鎮海的慶和火車站，是賞櫻精華點，花海、人海都壯觀。 圖：shutterstock／來源

距釜山約1小時車程的鎮海，完全是「櫻花富翁」，市區內種植多達35萬棵櫻花，堪稱韓國最美賞櫻城市，也是釜山最為知名的賞櫻景點。3/22至4/1為「鎮海軍港節」，也被稱為是「鎮海櫻花季」，是全球最大櫻花慶典，當微風吹起，整座城市彷彿置身在紛飛櫻花雨中，極致夢幻，包括余佐川、慶和火車站都是賞櫻精華地點。

★ 三樂生態公園

▲三樂生態公園的櫻花、杜鵑齊開。 圖：shutterstock／來源

三樂生態公園（三樂江邊公園）栽種約1200棵櫻花樹，形成櫻花隧道的畫面，曾被評選為「韓國最美的100條道路」之一，依傍著洛東江，賞花顏、觀水色一次滿足。櫻花步道綿延7公里，還可觀賞多樣植物及濕地景觀。此外，三樂生態公園挨近大渚生態公園，後者同樣是賞櫻勝地，可同步順遊。

【濟州賞櫻勝地】

★ 鹿山路

▲濟州島鹿山路是櫻花、油菜花同時盛開的美麗道路。 圖：shutterstock／來源

濟州島是韓國櫻花最早盛開的地方，也因兩個特色成為賞櫻重要據點，其一，櫻花常與盛開的油菜花交織為一幅黃澄澄、粉嫩嫩的美景，其二，濟州島的櫻花品種主要為「濟州大櫻花」，又稱為「王櫻」，是濟州島的原生種，花型較一般的櫻花碩大。知名賞櫻地點包括濟州島第一櫻花街「典農路」，位於濟州島市區，是一條綿延1.2公里的櫻花隧道；此外，位於濟州島西南部的鹿山路，長達10公里，櫻花、油菜花同時盛放，是「濟州島春季最美道路」，也是「韓國最美的100條公路」之一。

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