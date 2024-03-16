開幕限時買一送一！ 療癒系甜點「貪吃狗」進駐天母新光三越旁 天母人搶先領可頌券、打卡再送泡芙

天母人好嗨！ 知名泡芙甜點店「貪吃狗甜點」這回進軍天母，試營運期間就能買到可頌買一送一，3/23慶祝新門市開幕，更將推出好吃的「草莓生乳丹麥菠蘿」買一送一，甜點控準備追一波。

圖／翻攝Greedy Beagle 貪吃狗甜點臉書

堅持每日現烤、手工製作的「貪吃狗」，招牌泡芙、丹麥菠蘿麵包、卡滋棒棒都是網友激推品項。新店選址地點鄰近天母新光三越，店面走純白簡約的溫暖日系風，特別設計了三角窗的純白牆面、木質窗框、燈箱等，門口還有可愛植栽，遊客們別忘了逛街血拼，還要順路買份好吃點心、駐足美拍一下再走喔。

圖／翻攝Greedy Beagle 貪吃狗甜點臉書

圖／翻攝Greedy Beagle 貪吃狗甜點臉書

貪吃狗天母店即日起搶先試營運，只要加入貪吃狗會員，可領取「蜂蜜可頌買一送一券」，天母店消費滿99元並打卡，送「日式泡芙」一顆。將在3/23正式開幕，而開幕首二日3/23、3/24，還有「草莓生乳丹麥菠蘿」買一送一，限量30組，天母人快快筆記準時衝了！

圖／翻攝Greedy Beagle 貪吃狗甜點臉書

貪吃狗天母店

地址：台北市士林區天母東路22巷23-5號

開幕優惠：

1、新會員可領取「蜂蜜可頌買一送一券」一張

2、天母店消費滿99元並打卡，送「日式泡芙」一顆

3、3/23-3/24，「草莓生乳丹麥菠蘿」買一送一，限量30組