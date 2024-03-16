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「林烏龍」出現了！ 丸亀製麺贈一整年「免費吃麵」 網友秒曬爸爸身分證
你叫「烏龍」嗎？ 丸亀製麺慶祝在台開設10周年推出尋人活動，只要姓名有「烏龍」二字且順連在一起，就能「免費吃麵1年」。沒想到活動消息曝光不到一天，就真的出現一位名叫「林烏龍」的人，居然跟宣傳文案3個字完全相同！
丸亀製麺在台10週年，為回饋大家的支持，宣布自3/18至3/29期間，姓名有「丸、亀(龜)、烏、龍」任1字，週一至週五到店結帳出示本人相關證件，可享「指定烏龍麵買1送1」(限單點菜單上1～11號中碗烏龍麵，且口味皆一致)，每人每天限兌換一次。若姓名有相連的「烏龍」兩個字，即可贈送「365張中碗釜揚券」，共計限額100名。
活動曝光不到一天時間，就出現一位女網友留言說「我爸真的叫林烏龍耶，三個字全中的呢」，並且上傳爸爸身分證照片證明，讓丸亀製麵小編驚呼「恭喜！！！沒想到這麼快就找到」
丸亀製麺也很高興活動一公布，就有網友達成了，目前已有網友私訊他外公名字也是叫烏龍，還有網友說他家狗狗就叫烏龍，能不能報名免費吃1年？ 丸亀製麵表示，雖然狗狗無法參與活動，仍希望大家能幫忙找出「正港的烏龍人」，歡迎來吃麵。
丸亀推出的姓名哏優惠，立馬令人聯想到2021年壽司郎的「鮭魚之亂」，為了享用整桌人免費吃壽司，全台共有300多名民眾改名「鮭魚」，最多8位合計吃了264盤，立即可享1萬多元的餐費全免。還會再次掀起改名潮，出現更多的烏龍人嗎？值得拭目以待。
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