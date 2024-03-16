好市多超好評新品+1！ 手掌大、鹹甜好滋味「肉鬆生乳巧貝蛋糕」 比傳統肉鬆夾心麵包還要讚
udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲
COSTCO好市多購物分享「肉鬆生乳巧貝蛋糕」新品上市，一份六個299元，平均一個50元！濕潤的戚風蛋糕體，裡面夾了瑪斯卡邦奶油餡及美乃滋，上面則是滿滿的肉鬆！鹹鹹甜甜的美妙滋味，讓人一口接一口停不下來，是我吃了還會想要回購的品項喔！文章內有購買價格、心得分享等資訊供參考！
▲「肉鬆生乳巧貝蛋糕」是好市多推出的新品，網路上的好評很多，超吸引我！這回就也買來嚐鮮看看，想看看是不是真的很好吃！
▲「肉鬆生乳巧貝蛋糕」一盒六入299元，平均一個50元，冷藏保存可以放3天！剛好可以當兩個人三天份的早餐！
▲「肉鬆生乳巧貝蛋糕」的個頭還不小，大概是一個女生的手掌大！
▲切開看剖面圖！濕潤的戚風蛋糕體，裡面夾了瑪斯卡邦奶油餡及美乃滋，上面則是滿滿的肉鬆！這中間的內餡吃起來很像是「佳樂蛋糕」波士頓派的內餡，蠻好吃的，而且不會太膩口！
▲鹹鹹的肉鬆搭上裡面的奶油餡，真的是超Match！個人覺得比傳統麵包店賣的肉鬆夾心麵包還要讚！這鹹鹹甜甜的美妙滋味，會讓人一口接一口停不下來，是我吃了還會想要回購的品項喔
【肉鬆生乳巧貝蛋糕】
▋購入門市：COSTCO中壢店(桃園市中壢區民族路六段508號)
▋購買日期：2024年2月28日
▋商品編號：#144045
▋購買價格：299元
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言