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好市多超好評新品+1！ 手掌大、鹹甜好滋味「肉鬆生乳巧貝蛋糕」　比傳統肉鬆夾心麵包還要讚

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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COSTCO好市多購物分享「肉鬆生乳巧貝蛋糕」新品上市，一份六個299元，平均一個50元！濕潤的戚風蛋糕體，裡面夾了瑪斯卡邦奶油餡及美乃滋，上面則是滿滿的肉鬆！鹹鹹甜甜的美妙滋味，讓人一口接一口停不下來，是我吃了還會想要回購的品項喔！文章內有購買價格、心得分享等資訊供參考！

▲「肉鬆生乳巧貝蛋糕」是好市多推出的新品，網路上的好評很多，超吸引我！這回就也買來嚐鮮看看，想看看是不是真的很好吃！

▲「肉鬆生乳巧貝蛋糕」一盒六入299元，平均一個50元，冷藏保存可以放3天！剛好可以當兩個人三天份的早餐！

▲「肉鬆生乳巧貝蛋糕」的個頭還不小，大概是一個女生的手掌大！

▲切開看剖面圖！濕潤的戚風蛋糕體，裡面夾了瑪斯卡邦奶油餡及美乃滋，上面則是滿滿的肉鬆！這中間的內餡吃起來很像是「佳樂蛋糕」波士頓派的內餡，蠻好吃的，而且不會太膩口！

▲鹹鹹的肉鬆搭上裡面的奶油餡，真的是超Match！個人覺得比傳統麵包店賣的肉鬆夾心麵包還要讚！這鹹鹹甜甜的美妙滋味，會讓人一口接一口停不下來，是我吃了還會想要回購的品項喔

【肉鬆生乳巧貝蛋糕】

▋購入門市：COSTCO中壢店(桃園市中壢區民族路六段508號)

▋購買日期：2024年2月28日

▋商品編號：#144045

▋購買價格：299元

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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好市多 蛋糕 麵包

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