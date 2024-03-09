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訓練家湧入台南！ 《POKEMON GO》抓寶人潮熱絡不絕 「皮卡丘遮陽帽」也搶手

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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衝台南抓寶了沒？ 「Pokémon GO City Safari:台南」3/9、3/10連續2天於台南全境登場，玩家可以跟隨官方路線，在台南7大主題區域大顯身手，據台南旅遊粉絲團網友反應來看，台南街道上「隨處可見」人手一機，有的是小群體駐足打怪，有的則依人群路線前進，但4處活動限定發放地點，就有稍為較多人潮，因為人人都想拿到搶手的「皮卡丘遮陽帽」呀！

圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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本回Niantic與台南市政府合作，規劃出30條官方路線提供玩家抓寶，有別與以往在單一地點的活動，本次持有入場券的訓練家們，可在台南7大主題區域，包括：台灣燈會安平燈區與高鐵燈區、中西區林百貨與孔廟、東區成功大學與知事官邸、新化老街、鹽水月津港及北門鹽田等區域抓寶。

圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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幸運的玩家將有機會在活動中遇見「狩獵伊布」、通常在紐約出現的「爆炸頭水牛」，以及「City Safari」活動才會出現的「坐騎小羊」，以及其他超過20種寶可夢，也都可以全台南捕抓。

圖／翻攝臺南 TODAY臉書粉專
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此外，透過熱情玩家響應，在路上也看到許多玩家身穿著寶可夢元素服裝，並且乖乖遵守排隊領取活動限定的遮陽帽。快把握活動二天上午10時至下午18時，在2024台灣燈會「安平燈I 3服務站、高鐵燈區美食市集B區、臺南文化創意產業園區、藍晒圖文創園區」等共計4處發放「皮卡丘遮陽帽」，數量有限發完為止！

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