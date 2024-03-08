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最後三天！ 2024台灣燈會將閉幕 上百攤「2大燈區美食市集」吃到過癮 380張婦女節美食券加碼搶領

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝臺南 TODAY臉書粉專
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倒數3天！ 「2024台灣燈會在台南」將在本周日(3/10)閉幕，必逛的除了有台灣燈會、蘭展、南美館國寶展之外，最接地氣、必吃必逛的「兩大美食市集」絕不可錯過，最後加碼380份限量美食券，3/8婦女節下午4點完成指定任務，即可領取50元市集美食券，快把握機會最後開逛！

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「2024台灣燈會在台南」於2月初開跑後，為台南當地帶進超過百萬的人潮佳績，進入倒數最終3天，2大美食市集活動分別在「安平燈區美食市集」與「高鐵燈區美食市集」成為必逛亮點，全區超過150個攤位，有各式豐富的經典夜市小吃，以及台南必吃的美食佳餚，統統匯集成一場在地美食盛宴。

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在燈區市集上能嚐到外酥內軟的「拔絲地瓜」、香脆多汁的「皇品排骨酥」、綿軟粘甜的「花小月甑糕」、「傳統府城炒米粉」、「地瓜球」，或是傳統原木燻烤「圓盤烤山豬肉」、「果木土窯烤豬」等，來這邊可別錯過了！

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也能嚐到來自各地的特色美食「鹿港大肉包」、港點「燒燒賣」、日式「胖胖干貝燒」、異國風「印度甩餅」、「新埔柿餅」、「野豬香腸」、「小不點蚵蛋燒」，統統嚐一輪保證超滿足！

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台南市政府也趁著三八婦女節祭出最後加碼，限量380份市集美食券，限定於3/8下午4點，在安平燈區i2美食市集服務台，完成指定心願祈福卡，寫下心願拍照打卡，就能領取面額50元美食券一券，使用期限只到 3/10，快安排最後賞燈會、遊美食市集逛起來！

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