身分證優惠快看！ 禾間糧倉「3421」任3碼牛排免費吃、森森燒肉「3617」中1碼全桌打折

在3月16至17日的圓山花博花海廣場，熱情掀「東南亞美食市集」！這場盛宴匯聚了來自東南亞各地的獨特美食，從鹹香的小吃到誘人的甜點，再到清涼解渴的飲品，為整個園區帶來了一股濃郁的南洋風情，吸引了無數美食愛好者和遊客前來一嚐。

2024-03-08 12:59