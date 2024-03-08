身分證優惠快看！ 禾間糧倉「3421」任3碼牛排免費吃、森森燒肉「3617」中1碼全桌打折
身分證優惠來了！ 台中人氣早午餐「禾間糧倉」最新證件優惠對中數字「3、4、2、1」任3碼，點主餐送嫩汁牛排，人氣燒肉店「森森燒肉」，對中「3、6、1、7」對中1碼全桌9折、中2碼全桌8折，好康優惠快追！
台中人氣早午餐廳「禾間糧倉」身分證優惠再度推出，自3/8至3/24期間，只要證件數字對中「3、4、2、1」任3碼(不用連號)，點2份主餐即可送一盤單點嫩汁牛排，4份主餐送2盤單點嫩汁牛排，同行同桌上限為三份，以此類推。
全台共6家分店的高CP值「森森燒肉」，與Outdoorbase露營用品與蟬說-豪華露營雙品牌合作，自即起至4/30期間，出示身分證或健保卡等證件，對字中含有「3、6、1、7」，任兩碼享全桌8折、中一碼9折，再抽萬元免費住宿券與頂級帳篷。
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