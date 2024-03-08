快訊

鳥山明病逝…曾自曝「反正不會成為暢銷作品」卻爆紅 生前後悔這一事

即將66歲！陳文茜遭多疾折磨 「滿頭白髮」近照曝光

台股上兩萬還能買嗎？一網友PO空單引發熱烈討論

身分證優惠快看！ 禾間糧倉「3421」任3碼牛排免費吃、森森燒肉「3617」中1碼全桌打折

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝禾間糧倉臉書、森森燒肉臉書
圖／翻攝禾間糧倉臉書、森森燒肉臉書

身分證優惠來了！ 台中人氣早午餐「禾間糧倉」最新證件優惠對中數字「3、4、2、1」任3碼，點主餐送嫩汁牛排，人氣燒肉店「森森燒肉」，對中「3、6、1、7」對中1碼全桌9折、中2碼全桌8折，好康優惠快追！

圖／翻攝禾間糧倉臉書
圖／翻攝禾間糧倉臉書

台中人氣早午餐廳「禾間糧倉」身分證優惠再度推出，自3/8至3/24期間，只要證件數字對中「3、4、2、1」任3碼(不用連號)，點2份主餐即可送一盤單點嫩汁牛排，4份主餐送2盤單點嫩汁牛排，同行同桌上限為三份，以此類推。

圖／翻攝森森燒肉臉書
圖／翻攝森森燒肉臉書

全台共6家分店的高CP值「森森燒肉」，與Outdoorbase露營用品與蟬說-豪華露營雙品牌合作，自即起至4/30期間，出示身分證或健保卡等證件，對字中含有「3、6、1、7」，任兩碼享全桌8折、中一碼9折，再抽萬元免費住宿券與頂級帳篷。

編輯推薦

燒肉 牛排

相關新聞

花博「東南亞美食市集」3/16熱鬧登場！泰奶蝦餅美祿蛋糕統統有

在3月16至17日的圓山花博花海廣場，熱情掀「東南亞美食市集」！這場盛宴匯聚了來自東南亞各地的獨特美食，從鹹香的小吃到誘人的甜點，再到清涼解渴的飲品，為整個園區帶來了一股濃郁的南洋風情，吸引了無數美食愛好者和遊客前來一嚐。

身分證優惠快看！ 禾間糧倉「3421」任3碼牛排免費吃、森森燒肉「3617」中1碼全桌打折

身分證優惠快看！ 禾間糧倉「3421」任3碼牛排免費吃、森森燒肉「3617」中1碼全桌打折

川菜也能很精緻！全新官府川菜「川雅」還有46樓美景

旗下擁有態芮Taïrroir、捌伍添第、A Restaurant等多個餐飲品牌的嘉林餐飲集團，攜手四川成都米其林一星餐廳...

穿旗袍「免費吃龍蝦」 王品推龍蝦大餐再送1500元

即日起至5月31日期間，王品集結旗下的「享鴨」、「莆田Putien」、「丰禾台式小館」及「朝粥幫」推出12道龍蝦大餐，還...

這次不是炸雞店限定！拿坡里生日慶「大披薩、五塊炸雞」只要199元 限時14天一路吃到春分

199元開吃披薩炸雞！拿坡里2024生日慶來了，即日起至3/20，歡聚共享大披薩199元，饕客最愛的炸雞桶也能以199元特惠爽嗑，本次活動更是拿坡里及拿坡里炸雞專賣店同步進行，就近找店就能吃起來。

千頌伊也愛吃！韓國「BHC炸雞」6月登台　開幕地點曝光

台灣「韓式炸雞」又多一間！曾在韓劇「來自星星的你」中亮相的韓國知名炸雞品牌「BHC」，已經與橘焱胡同餐飲集團簽約，預計將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。