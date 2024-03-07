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這次不是炸雞店限定！拿坡里生日慶「大披薩、五塊炸雞」只要199元 限時14天一路吃到春分

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

199元開吃披薩炸雞拿坡里2024生日慶來了，即日起至3/20，歡聚共享大披薩199元，饕客最愛的炸雞桶也能以199元特惠爽嗑，本次活動更是拿坡里及拿坡里炸雞專賣店同步進行，就近找店就能吃起來。

拿坡里2024生日慶開跑推出各項美味優惠。圖／拿坡里提供
拿坡里2024生日慶開跑推出各項美味優惠。圖／拿坡里提供

又等到了拿坡里生日慶！本次拿坡里攜手炸雞專賣店共同推出「生日慶優惠」，即日起至3/20，到拿坡里門市外帶或內用，可享大披薩特價199元（原價369元）口味任選、五塊炸雞或烤雞特價199元（原價290元）及五塊咔滋炸雞腿特價224元（原價315元）；而拿坡里炸雞專賣店除同樣推出五塊炸雞199元外，還有吮指豆乳雞翅三隻99元（原價135元）和涮嘴無骨雞塊特價89元（原價109元），滿足每一個愛吃雞的胃。

拿坡里炸雞專賣店推出限時優惠。圖/拿坡里提供
拿坡里炸雞專賣店推出限時優惠。圖/拿坡里提供

圖／拿坡里官網
圖／拿坡里官網

此外，針對拿坡里門店，披薩炸雞吃不夠，還能以驚喜銅板價加點香草烤雞翅、香酥雞塊、現炸脆薯等人氣副食，飲料與雙份起司也有加購優惠，速食控們又能再炫一波啦！

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

豆乳雞翅。圖／拿坡里提供
豆乳雞翅。圖／拿坡里提供

拿坡里2024生日慶 優惠資訊

活動日期：2024/3/7～3/20

【拿坡里】來店外帶或內用

大披薩（口味任選）特價199元（原價369元）

五塊炸雞或烤雞特價199元（原價290元）

五塊咔滋炸雞腿 特價$224元（原價315元）

備註：優惠內容以業者公告為準

【拿坡里炸雞專賣店】

五塊炸雞特價199元（原價290元）

吮指豆乳雞翅特價99元（原價135元）

涮嘴無骨雞塊特價89元（原價109元）

備註：優惠內容以業者公告為準

圖／拿坡里炸雞店官網
圖／拿坡里炸雞店官網

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周年慶 外帶 披薩 拿坡里 炸雞 烤雞

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