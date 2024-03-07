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「38婦女節」優惠大放送！ 星巴克購物85折、運動中心38元、+100燒肉吃到飽 各式餐廳美食、甜點飲料最寵愛女性

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

慰勞女性的專屬時刻來囉！ 迎接三月八日國際婦女節，為大家好好整理「38婦女節優惠集合包」，從冰淇淋、餐廳美食、到甜點飲料統統吃一波，同時，絕不能錯過先前已為大家蒐集的「38婦女節飯店優惠整理」，趕快來領取或分享給身邊的女孩們，一同關注寵愛女性專屬優惠吧！

｜美食餐飲｜

●哈根達斯 Häagen-Dazs

圖／Häagen-Dazs哈根達斯提供
圖／Häagen-Dazs哈根達斯提供

即起至3/10，凡至Häagen-Dazs門市消費外帶3球冰淇淋或盒裝品脫，即享加38元多一件；於3/8國際婦女節當日再加碼，凡Häagen-Dazs會員，即享外帶單球冰淇淋38元優惠（當日加入會員同享優惠，每人限購一球）。

●七盞茶

圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

慰勞38婦女節，七盞茶於3/8當天至門市現場消費兩杯「碧玉奶綠」，第二杯即享38元優惠。

●燒肉ChaCha

燒肉ChaCha「+100元吃到飽」優惠。圖／馬辣提供
燒肉ChaCha「+100元吃到飽」優惠。圖／馬辣提供

燒肉ChaCha限時推出「100元吃到飽」的加價活動，即日起至3/31期間，提前至少1日預約並主動參與活動，不限人數、不分日期與時段，至基隆店用餐點購任一套餐，並加價100元即可升級，包括「鮮甜海蝦、深海透抽、挪威鯖魚、寶島精選豚嫩腿、黃金去骨鮮嫩雞腿、酥烤七里香」等6款精選統統享用吃到飽。

●饗食天堂

圖／翻攝饗食天堂 自助美饌臉書
圖／翻攝饗食天堂 自助美饌臉書

即日起至3/10，打開iEAT APP領取「寵愛女神」兌換券至全台饗食天堂分店內用消費，即贈「70%生巧克力」禮盒。

●長田本庄軒

圖／長田本庄軒提供
圖／長田本庄軒提供

位在台北新光三越A11的長田本庄軒，主打鐵板料理，即起至3/28推出「酒愛女神月」，凡有女性同行，每張訂單可任點炒麵或大阪燒乙份(不含兒童大阪燒)；另有「酒精飲品加購優惠」，只要上傳用餐照片至個人FB或IG貼文，公開Hashtag#長田本庄軒女神月，結帳時出示手機畫面，即可享週一至週四5折優惠，3/8至3/10享38折優惠(一份主餐最多折2杯，兩份主餐最多折4杯，以此類推。)

●柒息地

圖／柒息地提供
圖／柒息地提供

知名連鎖串燒居酒屋業者柒息地，自即起至3/13，凡至門市消費，不分內用外帶，可以以優惠價380元，購買抗老補血海陸套餐，內含「兩串豬五花包番茄、一份天使紅蝦、一份生蠔」(原價430元)。

●焦糖楓

圖／焦糖楓提供
圖／焦糖楓提供

平價串燒品牌焦糖楓，自即起至3/24，活動期間單筆消費滿388元，即可以18元加價購TREE TOP蘋果氣泡飲(原價39元)，或以38元加價購檸檬津沙瓦(原價69元)，一筆訂單限加購一瓶。

●LADY KELLY

圖／LADY KELLY提供
圖／LADY KELLY提供

連鎖精緻蛋糕甜點店「LADY KELLY」，自即起至3/9，祭出經典「黑絲綢巧克力蛋糕」買一送一優惠，每日限量20組(限台北京站櫃位)。

｜生活消費｜

●星巴克

圖／取自星巴克官網
圖／取自星巴克官網

星巴克於3/8當日，歡慶26週年購物派對享全品項享85折優惠，含咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡/生活用品(不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值)，另外活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「滿額贈」特大杯好友分享優惠券一張。

●萊爾富

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

萊爾富推出多項寵愛女神的優惠，即起至3/8，Hi Café 茶拿鐵系列限時3天單杯只要38元，指定的日用品、飲品、沖調、糖果巧克力與啤酒等商品，享最低下殺享買1送1；即日起至3/12，推出「仙氣女神節」氣泡飲全系列特價49元，包含特大杯單杯售價55元的冰草莓風味氣泡QQ、冰葡萄風味氣泡、冰冬瓜風味氣泡、冰紅柚綠茶風味氣泡；同期間，Hi-Life VIP APP內的萊購物推出「女神歡宴慶典」精選多款美妝及保養品好物。

●全聯福利中心

圖／全聯提供
圖／全聯提供

全聯線上線下祭出婦女節優惠，PXGo!全聯線上購滿1500元現折100元，使用指定支付方式，滿額再贈1000福利點，3/8當天有滿3800元現折380元；至3/17止，哈根達斯品脫420~473ml品項，草莓、香草、抹茶等20種口味任選，每桶下殺只要199元；至3/21止，「意大利金莎5粒裝」單條特價52元，一次買2條只要98元，「明治草莓夾餡可可/黑可可/牛奶巧克力26枚」每盒99元；3/8至3/10，全聯美式38杯特價608元，平均單杯16元；拿鐵38杯特價969元，一杯只要25.5元，3/8起新客首購金額滿499元再享85折。

●EASY SHOP

EASY SHOP舉辦「38春日女神節」活動。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP舉辦「38春日女神節」活動。圖／EASY SHOP提供

台灣奧黛莉旗下的EASY SHOP寵愛粉絲，即日起至3/10舉辦「38春日女神節」活動，在官網及各大網路購物平台全站消費滿額1,800元，即贈春日格紋野餐墊乙個。

●北市運動中心

女性入場游泳池及健身房即享38元優惠價。圖／台北市體育局提供
女性入場游泳池及健身房即享38元優惠價。圖／台北市體育局提供

台北市體育局宣布3/8至3/10共3天，在北市11區運動中心登場優惠，不含整修的文山運動中心及歲修的大同游泳池，凡女性入場游泳池及健身房僅需付38元。

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