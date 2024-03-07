致敬PANTONE代表色「Peach Fuzz柔和桃」！六福萬怡打造2024全新「花藝植感房」，再享Buffet吃到飽
「台北六福萬怡酒店」與Elite Concept一禮莊園攜手打造全新的唯美花藝植感房，以Pantone 2024代表色「Peach Fuzz柔和桃」為靈感，每日限量1間。房間以永生花花藝環繞，搭配超人氣buffet早餐、The Lounge大廳酒吧的特調飲品，以及特製的「春饗浪漫髮品花禮組」，必定成為網美網紅的最愛，限量快搶了！
這個全新的「唯美花藝植感房」由精品花藝一禮莊園設計，向Pantone 2024代表色「Peach Fuzz柔和桃」致敬。房間設計融合了溫和的色調和精美的花卉元素，象徵著同情心和柔和的精神，讓人在花藝之下感受身心的療癒。
台北六福萬怡酒店即日起至12月30日推出「唯美花藝植感房住房專案」，每日限量1間。專案包含獨特的住宿體驗，翌日超人氣buffet早餐、特調飲品、「春饗浪漫髮品花禮組」等禮遇，完美結合了柔和桃色花藝氛圍和山景的恬靜之美，是與閨蜜或另一半享受悠閒假期的最佳選擇，即刻預訂了啦！
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