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國內外旅遊超殺3折起！易遊網「龍來Buy旅遊節」抽3萬旅遊金，大阪環球影城超殺562元起

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／易遊網官網
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國內外旅遊超殺3折起就看這檔了！知名旅遊網站「易遊網」舉辦「龍來Buy旅遊節」，活動時間即日起至3月11日，還有機會抽取3萬元旅遊金及大灣區航空香港來回雙人機票。此外，還限量提供折扣碼，只要消費單筆滿3,500元最高可現折700元。

圖／易遊網官網
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活動期間每日中午12點推出多款3折商品，百元商品包含日本環球影城門票（最低562元）、東京晴空塔雙展望台門票（最低174元）、台北喜來登大飯店十二廚下午茶餐券（每張294元）等。另有多種旅遊套裝方案，如「京阪奈．東大寺．奈良金魚博物館．伏見稻荷大社．清水寺5天」、「北海道．函館夜景．尼克斯海洋．熊牧場．雙溫泉5天」等，每人含稅25,600到29,900元等絕對超值。

圖／易遊網官網
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若不知道著哪裡，可選擇東京品川王子大飯店、大阪環球影城莉蓓爾酒店、沖繩逸之彩酒店、曼谷河畔薩利爾酒店、澳門葡京人酒店等，價格從每晚含稅2,720元至3,300元起，CP值超高。

圖／易遊網官網
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現在開放限量領取3,650元折扣碼，單筆滿3,500最高可現折700元，下單再抽3萬旅遊金（1名）和大灣區航空香港雙人機票（8組），不妨提前規劃清明、五一、端午連休的熱門出遊檔期。現在就參與「龍來Buy旅遊節」吧。趕快提前規劃清明、五一與端午連假的熱門出遊檔期吧！

官網：www.eztravel.com.tw

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