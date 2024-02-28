錯過再等4年！ 30家up超強「229優惠整理」 麥當勞.星巴克買1送1、和牛.炸豬排免費吃、壽星樂園優惠衝一波

迎接四年一次的閨年，快傳給2/29最難得慶生的朋友來享受超多驚喜優惠！ 各大連鎖品牌餐飲業者紛紛選定這一天祭出好康，像是麥當勞、星巴克、人氣手搖都有買1送1，日式炸豬排或和牛都有機會免費吃，無論是超商、飲品、速食、餐廳、樂園、旅宿統統都有千萬不要錯過！

●星巴克

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

即起至2/29，只要民眾憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook等官方平台截圖「幸福花瓣」活動訊息，可於活動期間的上午11時至晚間8時，到門市買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，將享買1送1優惠。

需注意的是，每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取，無寄杯服務，優惠品項不包含最新蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

●蔦日子

圖／蔦日子提供

台灣第一愉悅系手搖飲「蔦日子」，全門市慶祝4年一次的229生日快樂，只需要2/29壽星本人出示身份證檢核，每人享購買任一飲品，同品項買一送一優惠，冷/熱飲皆可，需同調味同冰量，每人限購3組共6杯。

●Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供

2/29壽星只要在2/29這一天於Mr.Wish出示身分證，Mr.Wish推咀嚼系飲品「荔枝香檸啵啵」買一送一。

●萬波島嶼紅茶

大青梅果綠。圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶在2/29這一天，推出全台門市限定的大杯「大青梅果綠」買一送一優惠。

●迷客夏

圖／迷客夏提供

迷客夏自即起至2/29，活動期間下午2點到晚上8點，至迷客夏門市消費任一飲品，即可以29元加購指定中杯「單茶拿鐵」1杯，也可以39元加購升級大杯。(加購茶品項包括：伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵，共7款。)

●COLD STONE 酷聖石

圖／COLD STONE提供

COLD STONE「茶歐雷冰淇淋」新品上市，加上重磅回歸的「檸檬冰淇淋」，即日起至2/29，只要點購2杯中杯以上COLD STONE冰淇淋，其中一杯就由酷聖石招待。

●Mister Donut

圖／Mister Donut提供

Mister Donut即日起至3/3，任選7入甜甜圈，即可享有228元甜甜價。

●foodpanda

foodpanda獻上229限定的4倍祝福。圖／foodpanda提供

foodpanda為2/29壽星送出祝福，與拿坡里合作推出「四倍的祝福披薩餐」，自2/28上午10:00起至2/29全天，只要於拿坡里指定門市訂購「四倍的祝福披薩餐」，並輸入優惠碼「四倍的祝福」，即享小披薩買1送3的超狂優惠，原價1,067元，優惠最高可折807元，熱門口味隨心任選，數量有限。

●麥當勞

麥當勞限時推出「龍年開春優惠券」。圖／麥當勞提供

麥當勞最新「龍年開春優惠券」，即日起至3/26限時開吃，最大亮點5款夯品「買一送一」，例如蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、經典那堤等人氣飲品買一送一；3款「加1元多1件」，例如大份薯條、金黃地瓜條、6塊麥克雞塊，皆享有加1元多1件優惠。

●肯德基

圖／肯德基提供

即日起至2/29，肯德基有多達22種優惠，首推4款點心買一送一，包含鮮嫩酥脆4塊上校雞塊、香氣濃郁雞汁風味飯、小份香酥脆薯和玉米濃湯，

●摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡自即起至2/29，推出最新「好運接龍」優惠，只要臨櫃用手機等方式出示優惠券畫面，或是直接告訴店員優惠碼都可享優惠。首推12款買一送一，包含西部小華堡、單犇牛肉堡、４塊雞塊、中份辣薯球、中杯飲品通通有；另外即日起至2/29，MOS Order APP「安心取溫馨送」加碼推主餐與咖啡優惠5套組。首推2款包括「低碳植米薑燒珍珠堡＋V型薯條＋大杯冰紅茶」和「摩斯鱈魚堡＋V型薯條＋大杯冰紅茶」，平均1組只要136元。針對咖啡愛好者，推出「大杯拿鐵咖啡3杯」套組、「中杯卡布奇諾3杯」套組、「摩斯紅茶歐蕾3杯」套組，優惠價皆為168元，全台限量2000組。

●bb.q CHICKEN

圖／bb.q CHICKEN提供

韓國炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，即日起至2/29，只要點購「肯瓊醬炸雞系列」任一款，即可獲得1張「300元優惠券」可免費兌換炸雞。

●21世紀風味館

圖／21世紀風味館提供

即日起至3/19，只要臨櫃用手機等方式出示「21熟客券」，或是直接告訴店員優惠碼都有折扣。首推「買一送一」專區，包含雞肉洋蔥圈、雪豆腐布丁、香草烤雞茸玉米濃湯、冬瓜檸檬凍飲和蜂蜜綠茶，連招牌「21香草烤半雞」也享第2件半價優惠。

●繼光香香雞

香雞招財團圓餐。圖／繼光香香雞提供

繼光香香雞推出「香雞招財團圓餐」，包含人氣商品香香炸雞、蒜脆杏鮑菇、原味甜不辣和甜心地瓜球，優惠價288元。套餐消費還可免費獲得「香雞招財刮好運」電子刮刮卡1張，有機會抽中泰國曼谷雙人來回機票、888元現金折價券、香香炸雞免費兌換券等，兌換期限至2/29。

●王品集團

圖／王品集團

王品集團旗下六大鍋物「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」推出229壽星專屬折扣，2/29生日當天到全台門店開涮，壽星凡出示身分證、健保卡或駕照，就能以2.29折痛快開涮指定鍋物。

●日式豬排勝政、勝勢

圖／慕里諾國際餐飲提供

日式豬排專門店「靜岡勝政日式豬排」、「伊勢路勝勢日式豬排」，不僅每月29日推出肉之日升級加贈豬排活動，今年2/29升級「點小份升級中份」，再加贈腰內豬排一塊，當日兩品牌全店鋪預計共送出10,000塊腰內豬排。

●吉豚屋

圖／吉豚屋提供

吉豚屋吉自即日起至2/29限時推出，會員只要內用點購腰內豬排，即享「買一送一」優惠。凡是2/29生日的壽星，加入會員並出示身分證，當日即可享有「腰內豬排丼」買一送一優惠。

●TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS炭烤豬肋排系列。圖／開展餐飲集團提供

2/29當天至TGI FRIDAYS點購「炭烤豬肋排」系列品項，並出示活動指定畫面，即贈送相同餐點一份。

●德州鮮切牛排

Texas Roadhouse火烤德州牛排8oz.。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse德州鮮切牛排則推出8盎司火烤德州牛排「買一送一」。

●敘日全日餐廳

敘日全日餐廳。圖/六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳，即日起至2/29，不分平假日的午餐、下午茶、晚餐餐期，雙人同行、兩人的身分證集滿「2、2、9」三個數字，即享餐費優惠8折再免10%服務費，暢饗百道異國星級美饌。

●燒肉眾

圖／元創國際餐飲

燒肉眾本次推出2/29當天生日壽星，不限價位壽星本人免費吃燒肉的優惠，生日大餐主推「奢華饗宴升級方案」，不僅有老饕最愛牛舌、藍鑽蝦、泰國蝦、日本和牛吃到飽外，還有龍蝦一蝦兩吃，更享有啤酒暢飲活動．

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●燒肉眾二代目

圖／元創國際餐飲

「燒肉眾二代目」同樣推出2/29壽星燒肉免費吃的活動，不限價位最高可以免費吃到價值1,488元的奢華饗宴。

●燒肉同話

圖／燒肉同話

「燒肉同話」同樣為2/29生日的壽星推出超強好康，只要提前2日完成電話預訂，2/29當日持身分證件，就能享有原價2,480元「饕客限定 牛豬雙享」，雙人套餐只要229元的超殺優惠(註.桃園中正店不參與本次活動)

●栄次郎

圖／元創國際餐飲

一個人就可以享受的個人燒肉「栄次郎」，推出2/29限定1日優惠，當日壽星可以到店免費任選喜歡的套餐，首推最貴的「日本九州A5和牛套餐」。

●莫凡彼餐廳

圖／莫凡彼餐飲集團

以頂級冰淇淋聞名的莫凡彼西式料理餐廳，歡慶2/29壽星生日，只要在2/29生日當天到店用餐，即招待瑞士頂級莫凡彼冰淇淋1球。

●六福村

圖／六福村

六福村幫四年僅過１次生日的2/29壽星們慶祝，於2/28至2/29，只要2/29壽星本人出示身分證等相關證明文件並現場購票，就可以免花任何一毛錢、免費爽玩六福村All Day！快拉上你身邊的2/29壽星，衝六福村辦場超嗨的慶生趴！

●遠雄海洋公園

圖／遠雄海洋公園

花蓮遠雄海洋公園也推出限時生日優惠，只要是2/29生日壽星，就可以在2/28、2/29這２天，以29元超優惠價格購買價值1,990元的園區年票，等於只花銅板價30元，就能暢玩海洋公園一整年。