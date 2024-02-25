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殺紅眼！ 7-ELEVEN福袋拼出清「買一送一」 全家禮盒下殺5折紅帽子掃貨

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝7-11全家各超商新品分享區臉書社團
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年後禮盒福袋大促銷，各超商業者開始出現殺紅眼降價！ 繼全家、全聯打折出清年節禮盒，7-ELEVEN現在也祭出最後一日福袋「買一送一」大放送出清，全家則是元宵節前夕禮盒再度下殺5折，但在超商臉書社團，仍陸續有人發出門市賣不出去的照片。

圖／翻攝7-11全家各超商新品分享區臉書社團
圖／翻攝7-11全家各超商新品分享區臉書社團

根據網友在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」社團貼出的訊息，門市貼出福袋公告，限定2/24、2/25兩天，只要報上會員電話買福袋，不管是299元的水桶包、束口袋；還是499元的洗衣收納籃+地墊、保溫瓶+方形收納籃等福袋組合，通通都是買一送一；單筆消費滿500元的話，還可以獲贈舒潔廚房紙巾、2杯咖啡、3隻油性筆任選一種，還能參加抽將瑪莎拉蒂的機會，絕對超值買到賺到！

圖／翻攝7-11全家各超商新品分享區臉書社團
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圖／翻攝7-11全家各超商新品分享區臉書社團
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而7-ELEVEN禮盒也出現最低3折優惠，各店從3折、5折、7折到兩件95折都有，全家則於元宵節前夕禮盒再度下殺5折，超人氣的紅帽子禮盒紅、藍盒系列，不用500元就能帶回家，甚至原價1380的金盒都能以690元帶走，不過皆是以實際門市公告和庫存量為主，想揀好康記得多跑幾家尋寶囉！

圖／翻攝7-11全家各超商新品分享區臉書社團
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