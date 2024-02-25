除了櫻花還有她！粉嫩木蓮花飄淡淡香氣 淡水楓樹林花況大爆發 兩座花園嬌客迎賓

春天別只忙著欣賞櫻花！在新北淡水還有木蘭花正等著迎接大家唷～在楓樹林這個地區，過完年後正是木蘭盛開的時期，今年又適逢花況大爆發，兩處木蘭園中花開得正盛，若是有安排到天元宮賞櫻的人，可以接著去看看木蘭，把屬於春天的粉嫩記憶一起捕捉回家。

圖／yijiun_lee IG

木蓮又叫木蘭，還有辛夷、木筆等別稱，花為粉紅色，花型大而豔麗，像開在樹上的蓮花，帶有有淡淡的香氣，未開花時呈現鵝蛋狀，在淡水楓樹林地區有較大片的種植面積，也離賞櫻勝地-天元宮不遠，可以在接在賞櫻行程後前往。想到楓樹林看木蘭花的，有兩座花園可以拜訪，入園還提供湯品或茶飲，一起來看看。

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巨石花園

位在新北市淡水區楓樹林地區的「巨石花園」，顧名思義就是花與樹都生長在大石頭之間，所以在園區裡要小心腳步、慢慢走，預防跌倒摔傷。園內除了木蓮之外，現在也是茶花盛開的時節，一次可以看到兩種花的盛況，CP值超高。入園還會請大家喝地瓜或是蘿蔔魚丸湯，幫大家墊墊肚子，也趕走北海岸的溼寒。

入園費：100元/人

附贈一碗地瓜湯或蘿蔔魚丸湯

淡水捷運站搭乘公車F103、865、866、867，於楓樹湖或觀光果園站下車，步行可達。

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蕨飛尋藏、楓樹湖古典木蘭園

「蕨飛尋藏」的園主是一位喜愛蕨類的收藏家，收藏的蕨類品種琳瑯滿目，已經是一座小型的博物館；園主另外種植一大片木蓮花，今年花況盛大，園主也開放私人花園供大家參觀。想前往賞花的，要先確定參觀的日期，並在臉書搜尋「楓樹湖古典木蘭園」，私訊園主預約確認後才能前往賞花。

入園費：參觀木蓮花100元/人；參觀鹿角蕨＋木蓮花250元/人(贈送一包木蓮花茶包)

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提醒大家，楓樹林地區因鄰近山區，有些路會有點陡，若是開車前往要注意停車、會車，或是搭乘大眾交通工具前往較合適。