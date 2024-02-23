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威秀影城「史努比Snoopy迷必收藏的限定周邊」開賣了！造型杯套、按摩槌與零錢包統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／威秀影城
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史努比Snoopy的超萌周邊第二波來襲！「威秀影城」推出超萌第二波限定商品。這次一共推出了十款新品，包括「玩偶收納掛袋」、「玩偶飲料杯套」、「造型按摩搥」、「絨毛零錢包」等，每款都結合了可愛與實用的設計，更有「珊瑚粉史努比杯套」與「奶油黃糊塗塔克杯套」等限定色款，無疑是史努比迷們的夢幻收藏品！

必收藏的獨家商品之一就是「玩偶造型杯套」，這次推出的兩款限定顏色「珊瑚粉」史努比和「奶油黃」糊塗塔克，絕對是出國也難以找到的珍品。採用柔軟的長絨毛材質，軟萌可愛又精緻，讓人愛不釋手！

圖／威秀影城
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另外，「造型按摩搥」也是本次推出的焦點之一，共有三款包含史努比、糊塗塔克以及奧拉夫，搥敲打就能舒緩肌肉，直接舒緩一天的勞累！

圖／威秀影城
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「絨毛零錢包」則推出兩款款式，包括「飛行帽款」和電影院限定的「3D電影眼鏡款」，精緻的電繡搭配微立體的眼鏡設計，不僅可以放置鈔票零錢，還能夠放置貼身用品，實用又超可愛。

圖／威秀影城
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除此之外，還有「玩偶收納掛袋」共有史努比、糊塗塔克以及奧拉夫三款；還有以動畫中最經典的校車靈感的「史努比校車爆米花桶」和「史努比玩偶造型花束」。每項周邊將於全台威秀影城影城白天營業時間限量開賣，詳細開賣時間請參考官方網站。

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