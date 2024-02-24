Coser遭炎上！文昌廟拍照po文喊「全落榜吧」釣出廟方喊告 急刪文致歉

許多考生都會在考前到有文昌帝君的廟宇拜拜，祈求神明保佑考運。近日一名動漫角色Coser分享一張照片，他到台中三級古蹟文昌廟拍照，貼文中還寫著「文昌燈？全部落榜吧」，引發廟方不滿，要求下架貼文，該名Coser慘遭網友「炎上」，對此，該名網友已經刪除照片，並在臉書上發文道歉。

論壇PTT鄉民轉發該文章，一名Cosplay《原神》裡「胡桃」一角，前往台中的四張犁文昌廟進行拍攝，並將照片分享到自己的臉書粉專，寫下「喲？文昌燈？全都落榜吧！」的文字。雖然他在自己的臉書馬上強調自己的文案只是開玩笑，並在留言處表示「沒有對不起祝你們考上」，隨即整起事件大炎上，連台中四張犁文昌廟的官方臉書粉專也在文章底下現身留言「我們沒有允許和同意在此拍攝，請您下架此貼文，我們將採取法律途徑」。

圖／翻攝自PTT論壇

事件引發關注，事後Coser已將照片刪除，並發文表示「因為自己不當的貼文，導致詆毀廟方和不尊重他人信仰所引發的騷動與不滿，要向大眾再次致歉，並承擔所有責任。」並指出將於近日前往該廟登門致歉，深知該事件讓C圈與喜愛動漫的朋友們承擔了外界不必要的異樣眼光，是我最難以彌補的部分，經歷此次事件後，已經明白未來需更謹言慎行，避免重蹈覆徹。

事件發生後，依舊有許多網友在留言區批評「憑什麼對別人的信仰開這樣低級的玩笑？」、「感謝招黑」、「不好笑耶....又好像不覺自己有錯」、「沒有人會覺得這是個玩笑吧，除了原po」、「希望有學到教訓就好」。

針對此網友的行徑，實則有觸及中華民國刑法的疑慮「對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，處六月以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」